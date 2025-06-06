Musk vs. Trump: la intensa pelea que sacude a Washington

La relación entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk, se ha transformado en una de las rupturas más intensas y públicas del escenario político internacional. Lo que comenzó como una alianza poderosa, con Musk actuando como asesor cercano y promotor entusiasta del líder republicano, hoy se ha tornado en una batalla abierta en redes sociales y declaraciones cruzadas.

Este jueves, desde el despacho oval y con el canciller alemán a su lado, Trump expresó sentirse “muy decepcionado” por las críticas de Musk a su emblemático proyecto de ley fiscal. Musk, fiel a su estilo, respondió en tiempo real desde su red social X con un tajante “Lo que sea”, seguido de una frase más provocadora: “Sin mí, Trump habría perdido la elección”.

La tensión no es menor si se considera que Musk apoyó generosamente la campaña de Trump, invirtiendo al menos 250 millones de dólares, y tuvo un acceso privilegiado al gobierno a través de la Agencia de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en ingles). Tras el intento de asesinato a Trump en Butler, Pensilvania, cuando una bala rozo su oreja, Musk anunció su respaldo al republicano, y desde entonces compartieron escenarios, vuelos en el Air Force One, estadías en Mar-a-Lago, y hasta noches en el Dormitorio Lincoln de la Casa Blanca. Sin embargo, todo ese vínculo se vino abajo igual de rápido como subió.

La salida de Musk del gobierno fue tan discreta como simbólica. En una breve conferencia de prensa, apareció con un ojo morado, que atribuyó a su hijo pequeño, aunque muchos lo leyeron como una metáfora de su turbulento paso por Washington. Trump no perdió oportunidad para ironizar: “Le ofrecí maquillaje”, bromeó. Mientras tanto, Musk intensificaba sus críticas al “Hermoso Proyecto de Ley” como denomina Trump a su política fiscal impulsado por la administración republicana, calificándolo como una “abominación repugnante” que aumentará el déficit federal.

El distanciamiento fue tan rápido como dramático. Trump reconoció: “Elon y yo teníamos una gran relación que no sé si la tendremos más”. Si bien algunos cercanos al mandatario aseguran que se mostró más triste que furioso por la ruptura, lo cierto es que las acusaciones han escalado. Musk incluso fue más allá al lanzar una bomba en redes: “Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos”. Una acusación de alto calibre que reaviva los pedidos para que el Departamento de Justicia libere la información sobre los vínculos de figuras públicas con el caso.

Más allá de las declaraciones personales, lo que terminó de fracturar la relación fue el contenido del plan fiscal de Trump. Aprobado en la Cámara de Representantes y actualmente en discusión en el Senado, el proyecto incluye recortes de impuestos, un incremento en el gasto en defensa y medidas de control migratorio. Según Musk, esto no solo aumentará el déficit en más de 2,4 billones de dólares en una década, sino que también dejará sin cobertura médica a casi 11 millones de personas.

El mandatario estadounidense, por su parte, aseguró que el problema del dueño de X era con la eliminación de créditos fiscales a los vehículos eléctricos, beneficio que impacta directamente en Tesla. “Falso”, replicó Musk en su red social, acusando que ni siquiera tuvo acceso al borrador del proyecto y que este fue aprobado “en la oscuridad de la noche”, en alusión a lo rápido que fue discutido y aprobado el proyecto. También criticó el “despilfarro” contenido en el plan. Mientras que Trump aseguró que “Elon se volvió loco por la eliminación de créditos fiscales”.

La crónica de una muerte anunciada: roces al interior del gobierno y Musk

La distancia entre ambos comenzó incluso antes, cuando Musk empezó a chocar con otros funcionarios de la administración. Fue especialmente crítico con Peter Navarro, cerebro de la política arancelaria de Trump, a quien llamó “estúpido e imbécil”.

La tensión aumentó con la implementación de DOGE, agencia que prometía ahorrar hasta 2 billones. Aunque según sus propios cálculos, apenas ha recortado 160 mil millones, pero expertos aseguran que estos números no son reales y están manipulados. A su vez, otros analistas denuncian que los recortes carecen de criterio claro y que se ha afectado el funcionamiento de agencias clave.

“Están cortando músculo y no grasa” y “son 100 días de destrucción”, dijo Elaine Kamarck, directora del Centro para la Gestión Pública Eficaz de la Brookings Institution en Washington. Asimismo, de acuerdo a una encuesta reciente de Washington Post, un 57% de los estadounidenses desaprueba la gestión de Musk en el gobierno.

Pero fue la “hermosa ley” de Trump lo que desencadenó la pelea definitiva. Musk instó a los ciudadanos a manifestarse contra la medida, lo que provocó una dura respuesta del presidente en su red social Truth Social, amenazando con cancelar todos los subsidios y contratos del gobierno con empresas de Musk. “Se volvió loco”, dijo Trump, mientras en su entorno afirmaban que el mandatario estaba “decaído” por el quiebre.

Desde la Casa Blanca, la secretaria de prensa Karoline Leavitt lamentó el episodio y defendió la ley como un paso clave para “hacer grande al país de nuevo”. El también dueño de Tesla, por su parte, bajó el tono horas después, retractándose de su amenaza de retirar la nave Dragon del servicio espacial, crucial para enviar y traer de vuelta a astronautas de la estación espacial. Curiosamente, esta decisión vino tras el consejo de un usuario en X que le sugirió “calmarse”.

Mientras tanto, las consecuencias económicas de esta guerra no tardaron en llegar. Las acciones de Tesla cayeron a doble dígito en Wall Street, y según Bloomberg, la fortuna personal de Musk se redujo en 113 mil millones de dólares desde enero, una pérdida del 25%.

El episodio alcanzó niveles insospechados cuando Steve Bannon, exasesor de Trump, sugirió investigar e incluso deportar a Musk, cuestionando su estatus migratorio, su consumo de drogas y su supuesto intento de acceder a información clasificada sobre China. Una acusación que reabre las tensiones entre intereses empresariales, seguridad nacional y política.

De hecho, la acusación de abuso de sustancias no es infundada, por extraño que parezca, en junio del año pasado The Wall Street Journal publicó un reportaje en el cual se afirmaba que el millonario estaba causando preocupación al interior de dos de sus compañías insignia, Tesla y Space X, debido a su consumo de ketamina, hongos alucinógenos, cocaína, LSD y MDMA (éxtasis).

El tema fue retomado por el director del The New York Times, que dijo que el consumo de drogas duras va mucho más allá de un asunto ocasional. Además, el diario afirma que siempre viaja con un pastillero, con 20 píldoras de alguna droga que consume diariamente, incluyendo Adderall, que contiene anfetaminas.

Así, la historia de una alianza que parecía indestructible entre el presidente de Estados Unidos y el hombre más rico del mundo, hoy se ha convertido en uno de los enfrentamientos más intensos del año. Y que por lo demás es algo inédito en la historia estadounidense, pero que sin duda muestra que en Estados Unidos, las cosas han cambiado y las consecuencias de esto, aún estamos por verlas.