“Encuentro por el valor de las palabras”: así se celebró el legado vivo de Gabriela Mistral en Sala Master de Radio U. de Chile

Lucila Godoy Alcayaga, mejor conocida como Gabriela Mistral, fue una reconocida profesora, pedagoga y diplomática en la historia de nuestro país. Este año se cumplirán ocho décadas desde que la poeta chilena obtuvo el Premio Nobel de Literatura, otorgado a las obras más destacadas del mundo, convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en recibirlo.

Sobre este encuentro, el director de Extensión de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, Fabián Retamal, reflexionó: “El evento se enmarca a propósito de los esfuerzos que ha hecho nuestra casa de estudios por mostrar a Gabriela Mistral en todas sus dimensiones, a través del valor de su palabra e impresiones artísticas. Esta ocasión nos convoca para apreciarla como educadora y reconocer su aporte a la historia del país desde la obtención de su título como profesora hasta cuando ganó el Premio Nobel de Literatura”.

Además, el director de la Radio Universidad de Chile, Patricio López, compartió sus pensamientos en torno a la convocatoria que tuvo esta instancia. “Hoy fue una demostración muy bonita de cómo a raíz de la participación entre distintos grupos y talentos de la universidad se pudo generar un encuentro que tuvo una sala llena y que se fue feliz de haber participado”.

El “Encuentro por el valor de las palabras” tuvo como anfitriones al Ballet Folklórico Antumapu, el Teatro Nacional Chileno (TNCH) con danzas inspiradas en los poemas de Gabriela Mistral y el evento con el acompañamiento de las cantautoras Caro López Araya, Emma Madariaga Valladares y Arnoldo Madariaga López, que presentaron un homenaje llamado “Canto a lo poeta para Gabriela”.

Actividades del homenaje

La actriz Catarina Vásquez y el dramaturgo Tomás Henríquez del Teatro Nacional Chileno dieron inicio a la actividad con una conmovedora intervención teatral llamada “Mística Mistral” donde se declamaron lecturas sobre feminismos y espiritualidad con poemas como “La abandonada”, “El decálogo del artista” y “La desasida”. Sobre esto, Vásquez comentó: “nosotros quisimos relevar la figura de Gabriela como una mujer que hoy sería una bandera e icono feminista para el país”.

Después, la agrupación de Ballet Folklórico Antumapu de la Universidad de Chile, reconocida por aportar a la cultura tradicional del país, interpretó los poemas de Mistral “Invocación mapuche”, “Todas íbamos a ser reinas” y “Quechua” que conmocionaron a la audiencia. A propósito de este homenaje, el director artístico de la agrupación, Oscar Ramírez, agregó que: “El público identificó las canciones y las temáticas de la poesía de Gabriela, y eso favoreció que se pudiera palpar su esencia poética en la coreográfica”

Para finalizar la jornada, en medio del escenario y con sus guitarras en mano, los cantautores, poetas, payadores y artistas Emma Madariaga Valladares, Arnoldo Madariaga López y Caro López tomaron protagonismo para presentar “El Canto”, una improvisación con palabras, frases y preguntas sugeridas por la audiencia junto a interpretaciones musicales inspiradas en la ganadora del Premio Nobel de Literatura, Gabriela Mistral.