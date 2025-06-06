Gobierno incentiva participación en primarias con spot "Chile Vota Informado": más de 15 millones podrán votar

Desde el Centro Cultural Estación Mapocho, el gobierno dio el puntapié inicial al spot de la campaña “Chile Vota Informado” en miras a las primarias presidenciales del próximo domingo 29 de junio en el que se medirán los candidatos y candidatas del pacto “Unidad por Chile“.

Se trata de una pieza audiovisual de 35 segundos, elaborada por la Secretaría de Comunicaciones (Secom), que será difundida en redes sociales para invitar, a un universo de 15 millones 500 mil personas habilitadas dentro y fuera de Chile para sufragar, a participar de los comicios. “Votar es un derecho. Votar es democracia“, es el lema del spot.

La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, sostuvo que “las primarias fortalecen la democracia y las elecciones todas son una fiesta de la democracia, pero para que se desarrollen de buena manera es importante que los ciudadanos y ciudadanas estén correctamente informados, que conozcan cuáles son sus derechos, cuáles son sus lugares de votación, que sepan si es que pueden o no pueden venir a votar en estas elecciones primarias”.

¿Quiénes podrán votar en las primarias?

Desde el Servicio Electoral (Servel) se precisó que tienen derecho a participar las personas independientes, es decir, no afiliadas a partidos políticos y los militantes pertenecientes a las ocho colectividades del pacto “Unidad por Chile”.

Si bien el voto para esta oportunidad es voluntario, la presidenta del Consejo Directivo, Pamela Figueroa, afirmó que la participación de los vocales de mesa es de carácter obligatorio, arriesgando multas -de no asistir- entre las 2 y las 8 UTM, es decir, entre los 137 y los 550 mil pesos.

Además, recordó que “el día sábado 07 de junio desde el Servicio Electoral daremos a conocer la lista de los vocales, también de los integrantes de los Colegios Escrutadores y de los locales de votación. Así que es muy importante para todas las personas que puedan consultar desde mañana en consulta.servel.cl si han sido designados”.

Según estimaciones del Servel, serán 82 mil los vocales desplegados en 2 mil locales, quienes recibirán como retribución por su labor un bono de 25 mil pesos. No obstante, para aquellos que no puedan cumplir con esta función entre el 09 y 11 de junio existirá un período para presentar excusas. Así, el 14 de junio se publicará la lista definitiva.

Franja televisiva

El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) realizó este viernes un sorteo público para definir el orden de aparición de las y los candidatos en la franja televisiva que iniciará el próximo miércoles 11 de junio. Quién abrirá será Jeannette Jara (PC), seguida de Carolina Tohá (Socialismo Democrático), Gonzalo Winter (FA) y Jaime Mulet (FRVS).

Se irán rotando en cada jornada en una franja que durará 15 minutos y tendrá dos horarios, una al mediodía, a las 12 con 52 minutos, y otra a las 20 horas con 52 minutos.