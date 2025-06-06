Héctor Llaitul recurre a la Suprema y pide traslado a la cárcel de Temuco

La defensa de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), presentó este jueves un recurso de amparo ante la Corte Suprema para solicitar su traslado desde la cárcel El Manzano, en Concepción, al módulo de comuneros mapuche del penal de Temuco.

Llaitul, quien fue arrestado en agosto de 2022 y condenado en mayo de 2023 a 23 años de prisión por delitos como usurpación violenta, atentado contra la autoridad y vulneración de la Ley de Seguridad Interior del Estado, ha permanecido en régimen de alta seguridad desde entonces. Su condena se extiende hasta 2045.

Según las abogadas Verónica Bórquez y Josefa Ainardi, la permanencia de Llaitul en El Manzano representa una violación a sus derechos fundamentales, particularmente aquellos vinculados a su identidad mapuche, consignó La Tercera.

En el recurso presentado ante la Suprema, se alega que el penal no ofrece condiciones culturales adecuadas, y que el encierro en un módulo evangélico lo obliga a presenciar prácticas religiosas ajenas a su cosmovisión.

La defensa también sostiene que su actual reclusión lo mantiene alejado de su entorno familiar y comunitario, lo que impacta negativamente en su integridad psicológica y espiritual.

En apoyo, han adjuntado una carta de su madre, un documento firmado por internos mapuche del penal de Temuco —incluido su hijo, Pelantaro— y un informe antropológico.

Por su parte, Gendarmería ha defendido la permanencia de Llaitul en Concepción, asegurando que el interno ha recibido autorizaciones especiales, incluyendo alimentación cultural, visitas de una machi, vestimenta tradicional y participación en ceremonias mapuche.

La institución recalca que El Manzano es un recinto de alta seguridad, condición que —según argumentan— justifica su permanencia, en contraste con el penal de Temuco, catalogado como de mediana seguridad.

El nuevo recurso surge tras el rechazo de una petición similar por la Corte de Apelaciones de Temuco en mayo. El tribunal argumentó que no había evidencia de ilegalidad o arbitrariedad por parte de Gendarmería.

Sin embargo, la defensa sostiene que dicha resolución careció de adecuada fundamentación y no consideró todos los elementos presentados.

“La resolución impugnada no se hace cargo de los fundamentos de pertinencia cultural ni de las garantías consagradas en la legislación chilena e instrumentos internacionales sobre derechos indígenas”, señala el recurso ante la Suprema.

Llaitul, cuya trayectoria pública ha estado marcada por su rol en las demandas territoriales del pueblo mapuche, mantiene —según su defensa— una conducta intachable durante su reclusión y nunca ha intentado fugarse ni ha recibido intentos de rescate.