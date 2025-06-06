Inflación sigue moderada y marca 0,2% en mayo: huevos entre las principales alzas

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) informó que en mayo de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,2%, acumulando 2,2% en el año y 4,4% a doce meses.

La inflación de mayo se ubicó en la parte baja de las expectativas del mercado y fue similar a la de abril de 2025, cuando marcó 0,2%, y acumuló 2,2% en el año y 4,5% a doce meses.

En mayo, nueve de las trece divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice y cuatro presentaron incidencias negativas.

Entre las divisiones con aumentos en sus precios, destacaron alimentos y bebidas no alcohólicas (0,3%) con 0,062 puntos porcentuales (pp.) y equipamiento y mantención del hogar (1,0%) con 0,057pp.

Las restantes divisiones que influyeron positivamente contribuyeron en conjunto con 0,143pp.

De las divisiones que consignaron bajas mensuales en sus precios, destacó seguros y servicios financieros (-2,2%), con una incidencia de -0,023pp.

Por productos, las mayores alzas fueron transporte aéreo internacional con un aumento mensual de 7,8%; huevos con un incremento mensual de 5,1% y suscripción a contenidos audiovisuales con 3,0%.

Entre las principales alzas por productos, vinos reportó un descenso mensual de 4,5% y transporte en bus interurbano registró una disminución mensual de 11,6%.