Ministro Elizalde por aborto: “Tiene que ser escuchada la voz de las mujeres”

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se refirió este viernes al proyecto de aborto presentado por el gobierno de Gabriel Boric y aseguró que “la voz que tiene que ser escuchada en este debate es la voz de las mujeres”.

El secretario de Estado destacó que, “básicamente, la invitación que está haciendo el Presidente de la República es a debatir este tema con altura de mira en un marco de respeto”.

“Entendemos que hay distintas visiones. En una democracia tenemos que respetarnos. Este debe ser un debate, además, que considere la evidencia científica, particularmente en materia sanitaria, el impacto que esto tiene en la salud y, lo que hemos dicho reiteradamente, escuchar la voz de las mujeres”, enfatizó en entrevista con Radio Imagina.

En esa misma línea, Elizalde hizo hincapié en que: “Es muy común que los hombres hablemos de estos temas. Pero, finalmente, la voz que tiene que ser escuchada en este debate es la voz de las mujeres”.

“Respecto de los hijos, son concebidos de a dos y, por tanto, deben ser criados por los dos. O sea, también hay que promover una paternidad responsable. Pero respecto de la decisión, el tema del aborto, hay una decisión que, finalmente, quienes tienen la última palabra en mi entender son las mujeres”, agregó el ministro del Interior.

Crisis de seguridad

El ministro del Interior además abordó el tema de la seguridad en el país afirmando que “tenemos un enorme desafío como país” en la materia”, pero resaltó la baja en las cifras durante este gobierno.

“Efectivamente tenemos una crisis de seguridad que ya llevaba arrastrándose por mucho tiempo, donde todos los años los indicadores empeoraban. Y lo que ha acontecido en el último tiempo es que los indicadores han empezado a mejorar”, señaló.

No obstante, la autoridad subrayó que “hay que perseverar en este esfuerzo, que debe ser una política de Estado, para efectos de tener medidas más eficientes” en seguridad.

En la misma línea, defendió las medidas que ha impulsado el gobierno en esa materia: “Hemos logrado contener el empeoramiento, podríamos decir, hay una leve mejoría. Pero hay que perseverar en las iniciativas que hemos llevado adelante a través de la actualización del marco normativo, la mejoría de las capacidades operativas y también los mayores recursos con que disponen hoy día las policías, tanto Carabineros como la PDI, así como otras instituciones que están a cargo de la persecución penal”.