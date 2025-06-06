Nuevo libro de María Olivia Monckeberg revela el poder de la Iglesia Evangélica en la política y medios de comunicación chilenos

En las últimas décadas, el panorama religioso en Chile experimentó una transformación significativa. La tradicional hegemonía de la Iglesia Católica dio paso a un crecimiento sostenido de las iglesias evangélicas, especialmente en sectores populares y rurales.

Un fenómeno que no solo modificó el mapa de las creencias religiosas en nuestro país, sino que también tuvo implicancias sociales, culturales y políticas de gran alcance, muchas veces invisibilizadas en el debate público. Este avance estuvo acompañado por una creciente presencia en medios y en la educación, así como por una participación más activa en la política.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la Premio Nacional de Periodismo (2009) y académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, María Olivia Monckeberg, presentó su más reciente libro: “En el nombre de Cristo: Poder evangélico en Chile”.

En su obra Monckeberg abordó el crecimiento y la influencia del mundo evangélico en la sociedad y política chilena. Bajo esa premisa, explicó que su motivación para investigar este fenómeno surgió de la escasa visibilidad mediática del poder evangélico, ya que salvo en casos de escándalos o controversias “no se había abordado tanto en las conversaciones públicas”.

“Hay una diversidad enorme entre las iglesias evangélicas, y eso lo hace aún más complejo de investigar”, afirmó.

Uno de los ejes del libro es la creciente participación política de sectores evangélicos, especialmente aquellos que se oponen a la llamada “agenda de género”. En ese sentido, la periodista advirtió que muchas de estas iglesias, particularmente las pentecostales, adoptaron posturas conservadoras en temas como el aborto, el matrimonio igualitario y la educación sexual, alineándose con sectores de derecha e incluso de extrema derecha.

La periodista también reflexionó sobre el declive de la Iglesia Católica en Chile, especialmente en sectores populares, y cómo esto abrió espacio para el avance evangélico. “Hay un retiro de la Iglesia Católica en sectores rurales y poblacionales, sumado al impacto de los escándalos de abuso. Eso ha generado una pérdida de confianza que ha sido aprovechada por otras confesiones”, explicó.

Otro aspecto destacado de la investigación de la Premio Nacional de Periodismo es la expansión de las iglesias evangélicas en los medios de comunicación. Sobre aquello, Monckeberg reveló que muchas radios comunitarias en Chile están hoy en manos de pastores o comunidades evangélicas, superando incluso en número a conglomerados como el Grupo Prisa, Edwards o Bethia.

Asimismo, reflexionó sobre los riesgos del fanatismo religioso en la política. “La religión es un sistema de creencias que influye profundamente en la cultura y en la vida de las personas. Cuando se usa para imponer culpas o controlar conciencias, se vuelve peligrosa”, advirtió la periodista, quien también alertó sobre la falta de fiscalización en el manejo financiero de muchas iglesias.

La presentación oficial del libro se llevará a cabo el miércoles 11 de junio en la sala Eloísa Díaz de la Casa Central de la Universidad de Chile, a partir de las 18:30 horas. Además, contará con la participación del rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, y la periodista Andrea Arístegui. La invitación es para todo el público, con entrada liberada.