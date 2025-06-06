Ricardo Gareca: "No puedo maquillar algo cuando sé que cada vez está más complicado todo"

Con la derrota de anoche ante Argentina en el Estadio Nacional, la Selección chilena se estancó en el último puesto de las Clasificatorias con apenas diez puntos y quedó a un paso de perder toda posibilidad de obtener un boleto al repechaje del Mundial de 2026.

En conferencia de prensa, el técnico del combinado criollo, Ricardo Gareca, analizó la presentación de la Roja y, al margen de la desazón por el resultado adverso, manifestó su cierta cuota de conformidad por el alza que experimentó el equipo en el segundo tiempo.

“Nos costó mucho recuperar el balón, Argentina tiene mucha movilidad y ellos nos lastimaron mucho. Era un partido para trabajarlo, para llevarlo con tranquilidad y mucha actitud, esperando nuestro momento. No son partidos que se ganan así nomás, quizás ahora no tengo la cabeza fría para analizarlo”, indicó el “Tigre”.

En la misma línea, el entrenador aseguró que “tuvimos opciones para empatarlo e incluso ponernos arriba en el marcador. Son partidos en los que había que aprovechar la oportunidad que tuvimos. Nos duele mucho el gol que recibimos, de la forma en que lo recibimos, me provocó fastidio. Si hay algo que remarcamos y que trabajamos en la semana es que no nos pillaran mal parados. Eso es lo que más me fastidió del partido, pero bueno, en el segundo tiempo tuvimos una buena respuesta“.

Asimismo, planteó que “nosotros teníamos la idea de sostener algo que venía funcionando en los últimos partidos. Si bien en los últimos partidos no tuvimos resultados, quedamos muy contentos con el rendimiento del equipo. Luego con los cambios de hoy, creo que el equipo se vio mejor”.

Con respecto al complejo escenario que enfrenta el cuadro nacional, el DT reconoció que “no me encuentro en el mejor estado de ánimo, cuando se termina perdiendo no puedo maquillar algo cuando sé que cada vez está más complicado todo. Sé que en Bolivia sí o sí debemos traer un resultado que nos sirva”.

De cara al crucial choque del martes, el adiestrador del elenco chileno indicó que “ojalá que en Bolivia logremos el resultado que necesitamos y ver si podemos llegar con posibilidades a la última fecha. Yo ya lo dije antes, mi intención es que Chile, sea yo o el técnico que decida la dirigencia, necesita un proceso importante. Tengo un conocimiento mayor del medio local, pero nunca se ha terminado un proceso, yo he reemplazado a un técnico anterior y de parte mía, más allá de la derrota que no le gusta a nadie, a mí me encantaría poder, cada vez más, afianzarme y tener un proceso y una continuidad“.

Además, señaló que “no sabría decir qué es lo mejor para la Selección y su futuro. Los que deciden son los dirigentes, los jugadores siguen creciendo. Yo ya lo respondí, yo quiero seguir, me gusta esta selección y estos jugadores, hay un mayor conocimiento, pero no lo decido yo. Tengo el poder de cambiar cosas, pero no puedo decidir, es algo difícil, porque depende de los dirigentes“.

Por último, Gareca valoró la actuación de Alexis Sánchez, puntualizando que “hizo un buen partido, porque coincide con el tiempo que estuvo inactivo. Buscó, tuvo una ocasión importante, en el segundo tiempo se vio más porque el equipo lo ayudó. En el primer tiempo nosotros no podíamos encontrar el balón y eso lo perjudicó, creo que la actuación de él me dejó conforme“.