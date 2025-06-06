Sismo de 6.5 sacude a la Región de Atacama: no se reportan daños ni alerta de tsunami

Un fuerte sismo de 6,5 grados Richter sacudió este viernes la comuna de Chañaral en la Región de Atacama. Según el reporte del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo su epicentro a 63 kilómetros al oeste de dicha localidad, con una profundidad de 33 kilómetros.

Las autoridades descartaron de inmediato cualquier riesgo de tsunami. El Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico (PTWC) confirmó que, según los datos recabados, no existía amenaza de maremoto y que no se requerían acciones preventivas.

Por su parte, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) informó que el sismo también fue percibido en las regiones vecinas de Antofagasta y Coquimbo, aunque hasta el momento no se han reportado daños materiales ni víctimas.

El evento sísmico generó alarma momentánea entre los habitantes de la zona, pero las rápidas declaraciones de los organismos técnicos ayudaron a tranquilizar a la población. Las autoridades mantienen el monitoreo constante ante posibles réplicas, mientras recaban más información sobre el impacto real del movimiento telúrico en las localidades afectadas.

PRELIMINAR Hora Local: 2025/06/06 13:15:03, mag: 6.5, Lat: -26.57, Lon: -71.21, Prof: 33.0, Loc: 63.49 km al O de Chañaral — Sismología UdeChile (@Sismos_CSN) June 6, 2025