"Todos queremos una buena relación": el primer encuentro de Trump y el canciller de Alemania, Friedrich Merz

Con un regalo bajo la manga. Así llegó este jueves Friedrich Merz a la Casa Blanca, para su primera reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desde que asumió el cargo de canciller de Alemania.

Merz le llevó al líder norteamericano una copia enmarcada del certificado de nacimiento de su abuelo, Frederick Trump -nacido en la región alemana de Baviera en 1869- y optó por dejar hablar al estadounidense.

Tras el encuentro entre los dos mandatarios, ambos sostuvieron una relajada conferencia de prensa, que estuvo principalmente dedicada a que Trump respondiera las preguntas sobre su pelea con el magnate Elon Musk. Sin embargo, también hubo algo de espacio para uno de los principales temas que ocupan a Estados Unidos y Alemania: la guerra que en estos momentos se desata entre Rusia y Ucrania.

Merz aseguró que tanto él como Trump están “de acuerdo en lo terrible que es esta guerra” y “los dos estamos buscando maneras de detenerla pronto”.

“Le dije al presidente antes de que saliéramos que él es la persona clave en el mundo que puede hacer eso, poniendo presión sobre Rusia. Tendremos este debate de nuevo, más tarde, sobre cómo podemos proceder conjuntamente, entre los europeos y los estadounidenses. Creo que tenemos el deber de hacer algo sobre eso ahora, para detenerlo después de tres años y medio”, dijo el canciller.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos evitó pronunciarse sobre posibles sanciones a Rusia y comparó el conflicto con una pelea entre dos niños que “se odian, y están peleando en un parque y tratas de separarlos”.

“No quieren que los separen. A veces es mejor dejarlos pelear un rato y luego separarlos”, sostuvo.

De todas maneras, el jefe de la Casa Blanca felicitó a Merz por el aumento en el gasto en defensa de Alemania y señaló que buscará la manera de no perjudicar a dicho país en el contexto de la guerra arancelaria.

“El canciller es un muy buen representante de Alemania. Creo que lo que todos queremos es una buena relación y el resto se dará fácilmente. Tendremos un buen acuerdo comercial, creo que eso será principalmente determinado por la Unión Europea, pero creo que terminaremos con un acuerdo comercial o haremos al respecto”, declaró.