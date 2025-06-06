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Trump y Musk: de la luna de miel en el poder a un agrio divorcio consumado en público

El presidente estadounidense y el hombre más rico del mundo pusieron fin a su alianza con un intercambio de acusaciones y amenazas. Desde que la semana pasada Musk criticó duramente el megaproyecto de ley presupuestaria de Trump.

El presidente estadounidense y el hombre más rico del mundo pusieron fin a su alianza con un intercambio de acusaciones y amenazas. Desde que la semana pasada Musk criticó duramente el megaproyecto de ley presupuestaria de Trump.

Internacional

Días después de que Donald Trump le entregara las llaves de oro de la Casa Blanca a Elon Musk, la estrecha relación está en llamas y pasó de lo político a lo personal.

En su plataforma de X, Elon Musk dijo que era tiempo de dejar caer una bomba realmente grande afirmando que Trump está en las listas secretas de Jeffrey Epstein, pedófilo que supuestamente se suicidó en prisión en EEUU y que por eso los documentos todavía no se han hecho públicamente a pesar de ser promesa de campaña.

Musk agregó que los aranceles de Trump generarán una recesión en la segunda mitad del año y que, sin su ayuda, Trump no hubiera ganado las elecciones y que la nueva ley tributaria, que Trump califica “Bella y grande”, incrementará el déficit de Estados Unidos en 2,5 billones de dólares y llevará al país a la bancarrota.

Donald Trump por su parte amenazó con suspender los contratos y subsidios que el gobierno le da a las empresas de Elon Musk, equivalentes a 38.000 millones de dólares, diciendo que era la mejor forma de ahorrar miles de millones de dólares.

“La forma más fácil de ahorrar dinero en nuestro presupuesto, miles y miles de millones de dólares, es rescindir los subsidios y contratos gubernamentales de Elon”, amenazó al jefe de Tesla y de SpaceX en otro mensaje.

A la amenaza de Trump, Elon respondió que ordenaba a Space X el desmantelamiento de su programa espacial Dragon 1 y 2 de inmediato. Son naves espaciales que alimentan la Estación Espacial Internacional.

Musk fue más lejos al decir que sin su ayuda Trump “habría perdido las elecciones” presidenciales de noviembre, para las que Musk desembolsó casi 300 millones de dólares.

Lo llamativo es que se consumara durante una reunión en el despacho oval de la Casa Blanca entre Trump y el jefe del gobierno alemán Friedrich Merz, quien presenció, estoico, la disputa.

“Mira, Elon y yo teníamos una gran relación. No sé si la seguiremos teniendo. Me sorprendió”, dijo Trump a periodistas después de que Musk, hasta hace poco uno de sus más cercanos asesores, calificara de “abominación” su proyecto de ley presupuestaria porque cree que disparará el déficit.

Elon Musk, quien no puede convertirse en presidente por ser ciudadano naturalizado, parece haber disfrutado con su aventura política.

Este jueves se preguntó si no habría llegado la “hora de crear un nuevo partido político” en Estados Unidos

Entre ataques y reclamos en sus redes sociales, la acción de Tesla bajó más de 14% en comparación a su precio de apertura del jueves en la Bolsa de Valores de Nueva York.

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