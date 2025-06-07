Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de marzo de 2026


Diputados RN citan a ministra de Cultura por deuda de Fundación Allende

Los parlamentarios Andrés Longton y Paula Labra investigan un acuerdo entre la Fundación Salvador Allende y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por la entrega de 93 obras de arte valoradas en 800 mil dólares, que aún no se han entregado.

Los parlamentarios Andrés Longton y Paula Labra investigan un acuerdo entre la Fundación Salvador Allende y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural por la entrega de 93 obras de arte valoradas en 800 mil dólares, que aún no se han entregado.

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Los diputados de Renovación Nacional, Andrés Longton y Paula Labra, ambos integrantes de la Comisión investigadora sobre la Fundación Salvador Allende, anunciaron que citarán a la ministra de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Carolina Arredondo, y a la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo, con el fin de esclarecer los recursos públicos transferidos a dicha entidad en los últimos años.

En concreto, los miembros de la Comisión Investigadora , buscan esclarecer un contrato entre la fundación y el Serviu firmado en 2004, mediante el cual se saldó una deuda en 2015 con la entrega de 93 obras de arte valoradas en 800 mil dólares.

Sin embargo, pese a que los cuadros fueron otorgados legalmente a la institución, hasta el momento no han sido entregados físicamente a la entidad pública con el argumento de que el servicio no cuenta con la capacidad para resguardar las obras.

Al respecto, el parlamentario Andrés Longton, cuestionó la legalidad de la operación y denunció un trato preferencial hacia la familia del expresidente. “En su momento diputados de RN llevaron este caso a Contraloría, ya que Hacienda no autorizó una transacción que requería su aprobación por ley”, sostuvo.

La diputada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión Investigadora por la Casa de Salvador Allende. Foto: ATON

La diputada de Renovación Nacional e integrante de la Comisión Investigadora por la Casa de Salvador Allende. Foto: ATON

En ese sentido, el parlamentario propuso que  “se deje sin efecto el contrato mediante la nulidad de derecho público” y planteó que las obras de arte sean resguardadas por el Ministerio de Cultura. Incluso, solicitó a la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei que incluya la recuperación de dichas piezas en su agenda programática.

Por su parte, la diputada Paula Labra afirmó que “no permitiran que se siga beneficiando a la familia Allende con fondos públicos“. “El vínculo estrecho que existe entre esta fundación y el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural nos obliga a exigir claridad”, sostuvo Labra y añadió que “citaran a ambas autoridades a la Comisión de Cultura para que expliquen cada uno de los traspasos de recursos realizados desde 2022 a la fecha”.

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