"La mirábamos pasar y se nos erizaban los pelos": el recuerdo de José Alfredo Fuentes sobre Violeta Parra

Hoy es una de las canciones más icónicas del cancionero popular. Sin embargo, su publicación fue casi un accidente. “La grabé en 1966 y la compuse a fines del 65, así que tiene casi los mismos años cantándose que el autor e intérprete. A mí no me gustaba tanto. Cuando me pidieron que la grabara yo no quería“, recordó José Alfredo Fuentes sobre uno de sus éxitos más populares.

Lo que entonces no sospechaba era que esa balada, bautizada como “Te perdí“, terminaría por alzarlo como uno de los ídolos juveniles más importantes de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. “La escucharon casualmente. El productor me preguntó porque la guitarrié. Le comenté que era una canción que tenía hace un tiempo y me dijo ‘hay que grabarla’. Le respondí ‘no, es muy fome, muy simple'”, recapituló Fuentes sobre esa casualidad, que consolidó su obra en un himno reconocido transgeneracionalmente.

“La gente la cantaba en todas partes. Por eso siempre digo que es como el fenómeno del ‘Despacito‘”, comparó entre risas. “Además, es la tercera canción que grabé. No fue ni la primera ni la segunda, que igualmente funcionaron muy bien. Pero si partía con ‘Te perdí’, ¿cómo la saco otra después, mejor? Si partes con una así, estás obligado a pegar más fuerte con la segunda y con la tercera. Pero fui de menor a mayor. Y resultó muy bien”.

“Estoy agradecido de la vida, de Dios, de mi viejo, de mi familia. Y, por supuesto, del público que ha sido tan noble conmigo, tan cariñoso, porque despertó una inquietud increíble lo que yo hacía. Estaba el fenómeno de los Beatles, que venían del año 62. En ese tiempo, en el 66, había un vacío de algún ‘ídolo’ que removiera a las chiquillas que tenían ganas de tener algún cantante para gritar y manifestarse. Y tocó la suerte que fui yo”, valoró el músico.

“Tuve la suerte de achuntarle con esa canción, que nació espontáneamente. Creo que en un día estaba hecha, pero después le haces correcciones, el arreglo, algunos ajustes, hasta que se puede grabar. Pero no tenía la menor idea de que pudiera tener tal impacto. Nunca fui muy reconocido como autor y compositor. Era tan fuerte el fenómeno del cantante, del ‘Pollo’ Fuentes, con su fan club y todas las chiquillas que se emocionaban y cantaban mis canciones, que pasaba desapercibido el autor y compositor”, reflexionó.

Hoy, a casi seis décadas de carrera, Fuentes se encuentra alistando los últimos detalles para otra gran conmemoración: los 60 años de la revista Ritmo, uno de los magazines más exitosos de la industria criolla y que contribuyó a consolidar el fenómeno de la Nueva Ola entre los jóvenes de la época.

Celebración que se llevará a cabo este domingo 15 de junio en el Teatro Caupolicán con la presencia de artistas nacionales e internacionales, como Buddy Richard, Luz Eliana, Los Hermanos Zabaleta, Marisa, Wildo, Carlos Alegría, Larry Wilson, Carmen Maureira y Yaco Monti.

“Se le ocurrió a Gonzalo Rojas, un amigo mío, querido periodista y productor con quien trabajamos en la televisión desde el año 84, en el programa ‘Éxito‘. Y a Gonzalo pensó que sería bonito que los artistas nacionales rindieran un homenaje a la revista, que fue tan importante en la carrera de cada uno de nosotros. Y justo cumple 60 años de su primera edición, en el año 1965. En la portada salió una cantante llamada María Teresa, que vive en España, que lamentablemente no va a poder estar. Lo conversamos con la gente del Teatro Caupolicán, les encantó la idea, y así surgió esta posibilidad de unir a muchos cantantes”, comentó Fuentes sobre el origen de esta celebración.

Además, adelantó que se tratará de un show de más de tres horas de duración. “Con hartas sorpresas, porque va a haber gente de esos tiempos que va a estar presente en la animación, otros que van a recibir alguna distinción, periodistas de la época, gente de Música Libre, por ejemplo, que fue un fenómeno. Va a ser una fiesta muy bonita, por eso creo que la gente se ha apresurado para conseguir las entradas, porque va a haber un lleno completo”, expresó el músico.

Al momento de recordar sus años dorados, el cantante igualmente lo hace extensivo al fenómeno que representó Ritmo en su época. “Creo que lo mismo que me pasó a mí con ‘Te Perdí’ y con toda mi historia musical le debe haber pasado a la revista. Nunca se imaginaron el revuelo que iban a provocar. Creo salía a los días martes y la gente, los jóvenes, tempranito esperaban en el kiosco para comprarla, que fue un fenómeno de ventas. Entiendo que hasta el día de hoy debe ser la más vendida de ese corte, musical y juvenil”, sentenció, confidenciando que posee entre sus tesoros la colección completa.

“Tenía un batallón de músicos excelentes, de buenos compositores, de buenos cantantes con estilos diferentes. Y ahí nacieron muchísimos ídolos como Luis Dimas, Buddy Richard, que provocaban el tumulto y el cariño de la gente. Y además, por supuesto, con las figuras internacionales que tenían tanto éxito como Sandro, Salvatore Adamo, Hervé Vilard, el mismo Yaco Monti, que viene a este show. Se conformó una revista con una base muy sólida y muy bien dirigida por María Pilar Larraín, quien fue la creadora de esta revista, el motor de ella”, valoró Fuentes.

“Era, aparte, una juventud bastante tranquila, muy sencilla. No quiero usar la palabra simple porque podría sonar feo, pero no se complicaba tanto la vida. Querían escuchar, eran románticos, les gustaba bailar. Las cosas simples de la vida hicieron que la música también tuviera una trascendencia. Porque cada una de estas canciones te trae algún recuerdo que viviste y que fue importante para ti en ese momento. Tu primer pololo, o el chiquillo que te gustaba, que quizás vivía en la casa del frente, o dos cuadras más allá. Y estaban tocando justo ‘La Piedra Madura‘, de Sergio Inostroza, o ‘Al pasar esa edad’, de Los Hermanos Zabaleta. Esta música cobró una importancia muy fuerte porque quedó impregnada en cada una de las personas que vivimos y compartimos en esos tiempos”, aseguró.

Los inicios en el neofolclor

Antes de ser músico, el “Pollo” Fuentes consideró dedicarse al periodismo. Y aunque fue consciente de sus dotes artísticos desde muy temprano gracias al entusiasmo de su hermana mayor, lo que gran parte de su familia esperaba de él era una carrera convencional.

“A mi hermana le gustaba mucho la música y tenía, en ese tiempo, lo que se llamaba un ‘pick-up’, donde ponías los discos 45, unos chiquititos, en una barrita para que fueran bajando de a uno. Podías seleccionar 5 y se iban programando solos. Ella escuchaba mucho a Frank Sinatra, Elvis Presley, todos los cantantes importantes de esa época, y Lucho Gatica en español“, recordó el artista. A los seis años champurreaba un poco las canciones en inglés, pero las de Gatica me las aprendía. Y mi hermana se dio cuenta que yo cantaba afinadito, cantaba bien”.

“Me llevaba a ver películas musicales al cine, íbamos al teatro también a ver actores importantísimos de esa época. Por ejemplo, Américo Vargas, Pury Durante, los mayorcitos van a entender de quién estoy hablando -soltó entre risas-. Y me contactó bien con el arte en general, no solo la música. En el colegio igualmente se dan cuenta de que cantaba bien y me ponen en el coro, y después soy solista. Luego formo un dúo con un amigo, un compañero que se llama Wildo, con el que somos cantantes desde cabros chicos. Éramos los más populares para cualquier fiesta del colegio”, añadió Fuentes.

Muy pronto, comenzaría a tomar notoriedad en otros espacios, y que lo llevaron a participar de agrupaciones del denominado neofolclor como Los del Sendero, con quienes grabó un disco que incluyó la recordada canción “Cura de mi pueblo“. De hecho, fue en esos tiempos, y con 17 años, cuando comenzó a rotar por los estudios de diversas radios criollas, como Cooperativa y Agricultura. “Ahí pude conocer a Violeta Parra. Dentro de los shows nos ponían en una oficina a esperar nuestro turno. Y de repente decían ‘viene Violeta, viene Violeta’. Nosotros nos asomábamos, porque siempre venía bien resguardada, con dos o tres personas más. La mirábamos pasar y se nos erizaban los pelos. Estamos cantando en el mismo lugar donde está cantando Violeta Parra, era impresionante”, confidenció sobre la voz más importante del folclor nacional.

Aunque lamenta que “no pude darle la mano nunca a Violeta. Era un cabrón chico que estaba metido ahí, con nuestro grupo, en un camarín. No teníamos la oportunidad de verla y estar al lado de ella”.

Sin embargo, la cosa se tornó más seria cuando un profesor le ofreció grabar una serie de composiciones para ofrecerlas a otros artistas en los sellos discográficos, luego de que ganar un festival intercolegial: “Él escuchó las canciones y le dijo al profe ‘las canciones están buenas, pero más me gusta el que las canta. Tráigalo a él y grabamos’. Me dice esto y yo quedo saltando en una pata. Iba a grabar discos, ser un cantante profesional”.

“Ya había salido del colegio, quería estudiar periodismo. Estaban todos expectantes porque hubo bastante sacrificio económico en mi familia. Mi hermano, fue obrero desde joven, y colaboraban con mi hermana para pagarme el colegio, después para que pudiera entrar a la universidad. Y cuando le digo a mi mamá ‘quiero dedicarme a cantar, me están ofreciendo de un sello discográfico grabar’, me dice ‘¿estás más Ramón? ¿y de qué vas a vivir, cómo se te ocurre? Estás a punto de entrar a la universidad'”, rememoró Fuentes.

De hecho, su hermana fue la única que abogó por él en su nuevo sueño de ser músico. “Finalmente un cura del colegio que seguía mi carrera artística habló con mi mamá, y como ella era bien católica, le hizo caso. Le dijo ‘que pruebe por un año, tiene 17, después ingresa a la universidad y sigue sus estudios’. Así que me dieron permiso por un año y fue para toda la vida”, cerró el artista.