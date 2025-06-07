Londres 38 ante su cierre temporal: "No hay reparación sin justicia y la deuda es grande"

Hace unos días, Londres 38, espacio de memorias, comunicó que cerrará las puertas del inmueble para comenzar las obras de restauración bajo la dirección del Ministerio de Obras Públicas y con financiamiento del Gobierno Regional y Subdere, las que se extenderán por dos años.

Desde el espacio de memoria señalaron que este hito es “fruto de una lucha colectiva de más de veinte años, que comenzó en las décadas de la dictadura, con los señalamientos del lugar como excentro de detención, tortura y desaparición; y continuó en los años noventa con la intensificación de la búsqueda de toda la verdad y toda la justicia ante tribunales”.

Por Londres 38, un número aún indeterminado de personas permaneció detenido y fue sometido a torturas y, hasta donde se ha podido establecer, desde allí la DINA hizo desaparecer o ejecutó a 98 personas.

Desde el espacio de memoria puntualizaron que luego de años de deterioro acumulado, de precariedad y vulnerabilidad en la que se encuentran los sitios de memoria en Chile, “la restauración llega en un momento en que la casa llegó a su límite y ya no puede seguir funcionando en ella, lo que nos obligó a cerrar las puertas de manera anticipada, a inicios del mes de mayo, debido a los daños estructurales sufridos en el suelo a causa de las lluvias; lo que se suma a los daños en el memorial del exterior, el techo, habitaciones y muros agrietados”.

“Insistimos en que esta restauración es parte de un proceso más amplio, de una larga trayectoria, y que estaremos alerta al cumplimiento de cada una de las etapas programadas. En esa línea es que observaremos el desarrollo de una pronta licitación, de la que esperamos sentido de urgencia”, enfatizaron.

Para conocer más del impacto de esta restauración y cómo seguirá funcionando el espacio, conversamos con Macarena Silva, coordinadora general de Londres 38.

¿Cuál es la importancia de la restauración de Londres 38?

La importancia es la misma importancia que tienen todos los temas de derechos humanos en Chile. De partida es una obligación del Estado y la presencia tanto de las organizaciones y de lo que hacemos rescatando los sitios de memoria del espacio donde ocurrieron, son relativas al derecho a la verdad y al derecho a la justicia que tiene toda la sociedad.

Es decir, primero, rescatar la memoria es un presupuesto de no impunidad. O sea, se supone que debería venir acompañado con los procesos de justicia que corresponden o, que es lo que pasa un poco, al menos que tengamos una sociedad que está en constante cuestionamiento respecto al estado de los derechos humanos, tanto en el presente como a las deudas de impunidad en el pasado. Es decir, tratar de transformar la sociedad en una sociedad de respeto a los derechos humanos.

La restauración es importante porque el sitio es importante en sí mismo por su rol testimonial, incluso en este momento todavía podríamos decir en su rol en los procesos judiciales y también en su memoria, en el ejercicio constante de memoria.

En el caso de este proyecto, la importancia para nosotros es la perseverancia de la memoria. Nosotros le decimos la persistencia de la memoria y lo seguimos diciendo así desde el inicio de la organización, porque la persistencia de la memoria no es cuando rescatamos el día uno que se abrió el edificio, sino que el día siguiente cuando los familiares empezaron a tratar de encontrar a sus familiares, empezaron a identificar estos lugares, empezaron a tratar de hacer justicia de todas las formas posibles, con organización de la sociedad civil.

¿Qué te parece la política del Gobierno en materia de derechos humanos?

No hay reparación sin justicia, eso es como basal, y la deuda de justicia es grande. Este gobierno, y hay que reconocerlo, al menos ha tenido un inicio que esperamos que se fortalezca y continúe, que es la política pública del Plan Nacional de Búsqueda, que es una política que acumula años de años de justicia y que cada vez se está haciendo más difícil por la impunidad biológica. La reparación para nosotros es bien compleja si es que no hay una voluntad política bien intensiva, no solamente del Ejecutivo, sino que también de los otros poderes del Estado.

¿Hay una política de memoria por parte del Estado?

Yo no las visualizo de manera sistemática, como, por ejemplo, que tú pudieras decir, bueno, “la totalidad de los sitios de represión en Chile fueron estos, participaron en cadena en Latinoamérica con estos otros países, estos tuvieron estos roles y estos tuvieron otros roles, por lo tanto vamos a proteger estos, estos otros los vamos a nombrar”, no sé, esa intencionalidad del Estado no está de manera sistemática.

Lo que hay es que han habido demandas de la sociedad civil que han sido respondidas por el Estado. Pero de memoria es bien poco lo que se ha avanzado. De hecho, en este momento lo que sí hay, de manera reactiva se puede decir, es que se ha avanzado en la obtención de decretos adicionales, pero esos son caminos súper largos que llevan, por ejemplo, (las organizaciones de derechos humanos y de memoria de) La Venda Sexy, Colonia Dignidad y Cuartel Borgoño, pero son años y años, gobiernos y gobiernos los que han tratado y perseverado en intentar rescatar estos lugares. Entonces, estos logros que vemos ahora últimos son reacciones a años de lucha, no son, no podríamos, yo no podría defenderlos como política pública.

¿Cómo continuará el trabajo del sitio de memorias tras el cierre temporal de Londres 38?

No es que estábamos con el lugar óptimo y ahora vamos a cerrar, sino que ya hace varios años tenemos una oficina arrendada afuera (de Londres 38) y la mitad del equipo funciona en esa oficina.

Nosotros seguimos investigando, seguimos con el archivo digital y una de las cosas que se ha reforzado durante toda la historia de Londres 38 es la generación de vínculos. Entonces, nosotros tenemos varios vínculos, algunos más formales y otros de hecho más con la sociedad civil o con las organizaciones, de mucho tiempo, con los que nosotros podemos seguir trabajando. De hecho tenemos convenios con la Universidad de Chile, tenemos convenios con municipalidades.

La idea es también empezar a ver qué pasa cuando uno sale al terreno. O sea, qué es lo que pasa cuando Londres 38 va a los colegios, qué es lo que pasa cuando Londres 38 va a las universidades, o a las organizaciones sociales, a los territorios. No es una experiencia que nos sea lejana, porque de hecho sí lo hemos hecho durante tiempo, solo que en este momento probablemente lo vamos a hacer de manera más intensiva. Y de todas maneras vamos a tener también una sede que no es lo óptimo, obviamente, que ya informaremos por redes sociales cuando estemos bien instalados, pero donde vamos a seguir haciendo la mayoría de las actividades.

Creo que eso va a ser súper interesante como experimento, para ver cómo nos va en esas instancias. Y también recoger experiencias para poder volver a Londres 38 con contenidos y actividades que puedan aportar a Londres 38 que, probablemente, va a ser distinto al de ahora.