Registro de Condenados por Maltrato Animal avanza con respaldo presidencial

En Chile, según lo revelado por un inédito informe del Programa Mascota Protegida de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), hay más de 12 millones de perros y gatos con dueños y otros 4 millones que no tienen ninguna supervisión; esto es, sin dueño visible conocido.

Las mascotas se han transformado en un grupo de interés relevante, considerando además la cantidad de personas y familias asociadas a ellas. De allí que sancionar drásticamente el maltrato animal sea una demanda que permanece, aún considerando la ley Cholito. En ese sentido, la diputada Carolina Marzán, quien presentó una iniciativa al respecto que fue respaldada por el Ejecutivo en la reciente Cuenta Pública, afirmó que “se requieren cambios“.

El objetivo es fortalecer la implementación de políticas públicas que pongan fin a las dolorosas escenas de animales abandonados, golpeados, hambrientos, encerrados, abusados y hacinados.

En ese sentido, la parlamentaria afirmó que: “este es un tema transversal, que cada vez más convoca a la ciudadanía y donde la ley Cholito evidentemente requiere modificaciones para abarcar la realidad actual, especialmente en lo que a maltrato animal respecta. Contar con este registro de condenados y aprobar las inhabilidades a las que se exponen los infractores es clave”.

En sentido, cabe destacar que el pasado 16 de abril se dio inicio a la tramitación del proyecto en la Comisión de Constitución, sesión a la asistió la Ministra Secretaria General de la Presidencia, Macarena Lobos, quien manifestó el patrocinio del proyecto por parte del ejecutivo y entregó informe financiero para implementación del registro y su actualización anual.

El objetivo del proyecto, según lo señalado por la diputada Marzán, es modificar diversos cuerpos legales para sancionar penalmente nuevas formas de maltrato animal; crear un registro de personas condenadas por este delito; y disponer la incautación de los animales afectados entre otros.

“Las personas registradas quedarán inhabilitadas de por vida para adoptar o adquirir animales; y, ejercer cargos, empleos u oficios con contacto directo con animales. Se permitirá a las policías coordinar con organizaciones de la sociedad civil para resguardar animales maltratados en calidad de tenedores temporales. Se dispone la incautación obligatoria del animal si está en riesgo inminente; las policías podrán coordinar con organizaciones de rescate y adopción y se establece el deber del Ministerio Público de resguardar la integridad física del animal”, explayó la parlamentaria.

En ese sentido, la diputada agregó que “lo señalado por el Presidente en la cuenta, al reconocer la innegable demanda ciudadana por el bienestar animal, cada vez con mayor transversalidad, brinda todo el respaldo necesario para que nuestra moción, con la urgencia respectiva, avance rápidamente”.

Cementerios, servicios de cremación: Urgente regulación.

Por otra parte, y frente a la creciente demanda de contar con espacios, de acceso público, para poder enterrar a las mascotas, evitando de esta forma los espacios clandestinos o inapropiados para esta acción, la diputada señaló que “valoramos el plan piloto anunciado y esperamos que puedan sumarse la mayor cantidad de municipios. Un derecho que las familias esperan y además una acción que debe realizarse con las debidas autorizaciones respectivas”.

“Actualmente, los servicios de cremación de mascotas no están regulados por una ley específica. Las empresas que ofrecen estos servicios funcionan con permisos municipales y autorización sanitaria otorgada por las secretarías ministeriales de Salud. Esto significa que no existe un marco normativo uniforme que establezca estándares, controle precios o garantice buenas prácticas”, puntualizó Marzan.