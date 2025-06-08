Álvaro Elizalde enfatiza la importancia de respaldar al ganador de la primaria

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó que las primarias oficialistas del 29 de junio sean un test para el gobierno y enfatizó la importancia de que todos respalden al ganador. Destacó el buen clima en la competencia y la voluntad de unidad dentro de la coalición.

En entrevista con La Tercera, el secretario de Estado señaló que “la votación es voluntaria y diversos factores pueden influir en la movilización de electores”. También defendió al ministro de Hacienda, Mario Marcel, ante cuestionamientos sobre un posible “conflicto de interés” debido a su relación con la candidata Carolina Tohá, calificando esas críticas como “infundadas”.

“No creo que haya conflicto de interés. Vamos a lo concreto. Cuando se dice que él habría tenido ciertas declaraciones públicas a propósito de la elección presidencial, lo que hizo el ministro Marcel fue defender la gestión económica del gobierno que él lidera”, señaló.

“Entonces, es de toda lógica que el ministro Marcel dé cuenta de la gestión económica. Señalar que hubo conflicto de interés por su relación con Carolina Tohá, con todo respeto, es un argumento absurdo”, complementó.

Elizalde reafirmó la “prescindencia del gobierno en la primaria”, asegurando que no tiene un candidato oficial y que todos los participantes deben respetar el resultado.

Así, señaló que “el Presidente Boric ha enfatizado la importancia de la unidad dentro de la coalición. Ha instado a todos los sectores a respaldar al candidato ganador y respetar el proceso democrático”, subrayando que “la cohesión es clave para enfrentar los desafíos políticos y electorales”.

“Tenemos una coalición diversa, y los que somos parte de ella podemos votar libre y soberanamente por quien nos parezca que es la mejor alternativa. Pero, con esa misma convicción, a quien resulte ganador tenemos que apoyarlo con entusiasmo, porque esa es la lógica de participar en una primaria. Insisto, lo relevante es que al día siguiente todos apoyen al candidato que ganador”, sostuvo Elizalde.

“Si una persona no quiere respetar un resultado de una primaria, bueno, que no participe en ella. Esas son las reglas del juego democrático y por eso he señalado que, salvo declaraciones de personas que no representan ni a su sector político y ni siquiera al partido en el que militan, lo que yo veo es una disposición de honrar el resultado de parte de todos los actores relevantes”, añadió.

Además, destacó “la necesidad de una lista parlamentaria unitaria” para optimizar los resultados y consolidar una alianza progresista que permita avanzar en las reformas necesarias para el país.

“El Presidente Boric ha instado a los partidos a trabajar en este objetivo, subrayando que la política consiste en impulsar cambios y construir una coalición amplia para enfrentar desafíos futuros”, destacó.

En cuanto a la reforma política, el ministro sostuvo que “el gobierno busca reducir la fragmentación del Congreso mediante medidas como la pérdida de escaño para parlamentarios que renuncien a sus partidos y requisitos más estrictos para la creación de nuevas agrupaciones”.

Se espera que el proyecto de ley complementario, anunciado para junio, aborde estos aspectos y refuerce la estabilidad del sistema político