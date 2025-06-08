Chile Vamos decidirá en las próximas horas si apoyan moción para destituir a Claudio Orrego

Los consejeros regionales de Chile Vamos están considerando respaldar una eventual solicitud de destitución contra el gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un informe de Contraloría General de la República (CGR) detectara presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos durante su campaña para la reelección.

La CGR auditó los gastos y transferencias otorgadas por los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos, Magallanes y Metropolitano, entre enero y septiembre de 2024. En el caso del Gobierno de Santiago, el ente contralor estableció que el año pasado, el organismo pagó un total de $31.366.179 para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”.

Sin embargo, se constató que las sesiones no se relacionaban únicamente con contenido asociado a coaching -como señalaba la descripción del contrato-, sino que se aludía a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral de Orrego para su reelección.

Estos antecedentes motivaron a la bancada de consejeros republicanos —los que cuenta con 11 de los 34 cores— a impulsar la destitución de Orrego ante el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel), buscando sumar a Chile Vamos para alcanzar el tercio necesario que permita presentar formalmente la acusación.

Claudio Orrego negó las acusaciones y presentará un recurso de reconsideración ante Contraloría. Además, el caso ya llegó al Ministerio Público, donde el fiscal nacional Ángel Valencia encomendó la investigación a la Fiscalía Metropolitana Oriente, aunque aún no se nombra al fiscal a cargo ni se han definido las primeras diligencias

El GORE de la RM emitió este miércoles una declaración en la que niega el uso de sus recursos para dicha campaña. De la misma manera, el gobernador Orrego hizo lo propio y aseguró que: “No ha habido ni un solo peso del Gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña a la reelección como gobernador. Lo he reiterado múltiples veces y lo digo hoy día de nuevo”.

“La totalidad de mi campaña se financió con los créditos públicos que yo pedí dentro de los plazos establecidos al Banco Estado y al Bice por 800 millones de pesos, los cuales fueron debidamente rendidos y también aprobados por el Servel”, detalló.

En ese sentido, la autoridad aclaró que las sesiones de “coaching” o asesorías “son parte de un trabajo mucho más grande de desarrollo organizacional y de acompañamiento directivo que no se realizó el 2024, sino que se empezó a realizar en el Gobierno de Santiago desde el 2021, es decir, cuatro años antes”.

La secretaria general Renovación Nacional, Andrea Balladares, señaló durante esta jornada que el próximo 9 de junio se reunirán con los consejeros regionales de RN y abogados para determinar los pasos a seguir como partido.

En esa línea, Balladares reveló que los consejeros de RN “han pedido que en el próximo pleno el gobernador Claudio Orrego explique esta situación y estas minutas, donde además tenían conciencia porque aparece un documento donde ellos habían pedido retirar esas minutas. Por lo tanto, obviamente el gobernador sabe lo que era el contenido de este trabajo y tiene que dilucidar si efectivamente lo está usando para su campaña con recursos públicos”.

“Los Cores de Renovación Nacional mañana van a sostener reuniones con nosotros y con abogados expertos para determinar cuántos son los antecedentes que tenemos, además esperan las explicaciones del gobernador y ahí van a tomar la decisión de cuáles son las líneas de acción que seguir“, detalló la secretaria general de RN.

Finalmente, Balladares afirmó que “hay distintas vías legales por el cual el gobernador podría perder el cargo y obviamente eso es lo que se está analizando, si vale la pena recurrir al Tricel como órgano en materia electoral que puede generar la vacancia del cargo de gobernador o si la investigación penal también puede abrir el desafuero y el que termine inhabilitado el gobernador“.

Por su parte, Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, señaló que en su partido han sido “muy claros y categóricos: en todos los casos de investigación respecto a temas de corrupción vamos a tener una sola línea, que es que se investigue hasta el final no importando de dónde venga“.

En esa línea, recordó los casos en que militantes del FA se vieron involucrados en escándolos de corrupción: “nos querellamos y sacamos a las personas de nuestro partido, pero también creemos que es necesario tener todos los antecedentes para hablar sobre posibles destituciones porque eso depende también de tener una investigación ya zanjada, eso es importante también para respetar las determinaciones populares”.

Asimismo, y a propósito que son consejeros republicanos los que buscan la destitución de Orrego, Martínez recordó el caso del alcalde de Macul, Eduardo Espinoza, quien se vio involucrado en el escándalo de uso indebido de licencias médicas: “Fue un alcalde de su sector y por lo tanto en eso también hemos sido respetuosos de no pedir su destitución, sino esperar también a que haya investigaciones pertinentes, esperamos que eso sea el marco general sin defensas corporativas“.

El presidente del Senado, José Manuel Ossandón, también se refirió a la posible destitución del gobernador de la Región Metropolitana: “Orrego tiene todo el derecho a defenderse, no lo condenen antes de tiempo y si es culpable la va a tener que pagar cara”.

“Tiene que tener el derecho a defenderse, pero yo lo que he escuchado en todos lados es que ya lo condenaron. Yo lo conozco, me extrañaría mucho, pero insisto, aquí todos tienen que responder por sus hechos, lo importante es que sea juzgado y ahí se dictaminará y hay que respetar lo que se dictamine, no lo condenemos antes de tiempo“, enfatizó Ossandón.

“Se ve grave lo que lo están acusando, ya se ve mala la cosa, pero esperaría antes de hacer un comentario cuáles son los resultados efectivos de la investigación, pero está complicado”, cerró el presidente del Senado.