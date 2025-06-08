Criteria: Matthei mantiene liderazgo en la carrera presidencial, pero Kast acorta distancia

En su última entrega, la encuesta Criteria reveló que la abandera de Chile Vamos, Evelyn Matthei, mantiene el liderazgo con un 26% de las preferencias, aunque con una leve caída de dos puntos. Por su parte, el republicano José Antonio Kast se posiciona en segundo lugar con un 20%, marcando su mejor resultado en 14 meses.

En el tercer puesto, Johannes Kaiser (PNL) y Carolina Tohá (Socialismo Democrático) registran un empate con el 8%, ambos con una baja de dos puntos, mientras que. Gonzalo Winter (FA) se mantiene estable con un 5%.El sondeo también evaluó distintos escenarios con listas cerradas de candidatos. En la mayoría de ellos, Matthei y Kast lideran las preferencias, con variaciones según la presencia de otros contendores como Tohá, Jara y Winter.

En cuanto a las primarias del oficialismo, el estudio señala que el resultado dependerá del nivel de participación electoral. Si el voto es más restringido a sectores de izquierda y centroizquierda, Jara se fortalece; en escenarios de mayor afluencia, la competencia entre Jara y Tohá se equilibra, y con una participación aún más amplia, Tohá aumenta sus posibilidades de triunfo.

Respecto a la percepción del gobierno, la aprobación del presidente Gabriel Boric subió tres puntos tras la cuenta pública, alcanzando el 31%, mientras que la desaprobación llegó al 59%.

La valoración del Ejecutivo también mejoró, llegando al 29% de aprobación (+4) y reduciendo la desaprobación al 63% (-2).