Declaran octava alerta ambiental para hoy en la Región Metropolitana

La Delegación Presidencial de la Región Metropolitana declaró alerta ambiental para hoy, domingo 8 de junio en Santiago, debido a la mala calidad del aire. La medida, recomendada por la Seremi de Medio Ambiente, busca proteger la salud de la población ante la alta concentración de contaminantes.

Según la Dirección Meteorológica de Chile, se espera un régimen anticiclónico debilitado y temperaturas entre 5°C y 20°C para esta jornada.

Como parte de las restricciones, se prohíbe el uso de calefactores a leña y derivados de la madera (excepto pellets), así como las quemas agrícolas, vigentes desde marzo hasta octubre.

Al ser domingo, la restricción vehicular no aplicará en la Región Metropolitana.