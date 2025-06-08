Gobierno condena atentado armado contra Miguel Uribe

A través de un comunicado difundido en redes sociales, la Cancillería reafirmó la postura del país, enfatizando que estos hechos afectan la convivencia democrática.
“El Gobierno de Chile condena enérgicamente el atentado al senador y precandidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe Turbay. Asimismo, expresa su solidaridad con su familia y el pueblo colombiano. La violencia política es inadmisible y deteriora la convivencia democrática”, se lee en la declaración emitida por cancillería.
La declaración oficial se suma a las palabras del presidente Gabriel Boric, quien, la noche del sábado, manifestó su repudio al ataque y recalcó que la violencia no tiene lugar en una democracia.
En tanto, el gobierno colombiano también manifestó su condena al atentado a través de un comunicado difundido en sus redes sociales en el que sostiene que “este acto de violencia es un ataque no solo contra la integridad personal del senador, sino también contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política en Colombia”.
“Todo acto que pretenda acallar mediante la intimidación o la violencia a quienes participan en la vida pública es inaceptable y merece el más profundo repudio por parte del Estado y la ciudadanía”, profundiza la declaración.
“La paz, la convivencia y el respeto por las diferencias son pilares fundamentales para la construcción de una sociedad justa y democrática. Hacemos un llamado a todos los sectores del país para que rodeemos con unidad nuestras instituciones y rechacemos cualquier forma de violencia política. Solo a través del diálogo, la legalidad y el respeto por la vida podremos avanzar hacia un país más equitativo y en paz”, finaliza el comunicado del gobierno liderado por Gustavo Petro.