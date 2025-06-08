Jorge Arrate: "Este gobierno ha dado más pelea, pero creo que se ha confiado poco en la ciudadanía"

Sin ánimos de hacer propaganda, Jorge Arrate, ex ministro de Estado y abogado, afirma que la última Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric ante el Congreso Nacional de Valparaíso lo “impactó”.

Para el otrora candidato presidencial y hoy militante frenteamplista, el mensaje que se extendió por dos horas y 31 minutos marcando el inicio de lo que será la recta final del Gobierno fue “la mejor cuenta pública que he escuchado, y he escuchado las de muchos presidentes ya”.

Esto, porque al “inicio fue un análisis bien profundo y bien transparente de lo que han sido los últimos años de vida de Chile. Ahí tuvo que tomar una posición clara frente al estallido y luego, obviamente tuvo que poner énfasis en el contexto en que vivimos”.

“Nadie puede ignorar que los gobiernos operan en un contexto y, ese contexto, es uno de minoría en el Congreso y de, en general en el mundo, un momento de emergencia de neofascismos y de fortalecimiento de las posiciones de extrema derecha. Es ese el cuadro en que le ha tocado gobernar al Presidente Boric”, añadió a sus argumentos.

– Lo que el Presidente dice es que hubo un reajuste de prioridades, pero no se claudicó en los principios, ¿coincide?

Hay una frase muy ajustada a la realidad. No recuerdo exactamente, pero él dijo, “no percibimos, no nos dimos cuenta, no tomamos en consideración que habíamos perdido el Congreso en la primera vuelta”. La primera vuelta a la elección presidencial dio como vencedor a un candidato de extrema derecha, a un republicano, el Presidente Boric llegó segundo.

Hubo menos rigurosidad del cuadro político que íbamos a enfrentar. El cuadro político era de un gobierno minoritario. Eso significó que el gobierno tuvo que ajustarse a lo que eran las condiciones reales de la política. Y, en general, yo creo que hizo buen uso en estos tres años de sus facultades administrativas. Podría haber resortes que no se usaron, pero hizo un buen uso y logró en el Congreso obtener algunos éxitos que son considerables, particularmente como sabemos en materia de seguridad social, género y temas laborales.

– Y en pendientes…

Yo creo que el gobierno quedó al debe y desgraciadamente va a quedar al debe en algunas materias que son bien importantes desde el punto de vista social. Este Gobierno fue muy frustrante en materia de cultura, el área de cultura ha sido un área muy opaca en circunstancias que esperábamos mucho de lo que este Gobierno pudiera hacer por la cultura como desarrollo social, desarrollo humano, como sociedad, no estoy hablando solo de la cultura artística.

También va a quedar al debate en deporte. El deporte no es solo el apoyo a los grandes atletas y deportistas que ganan medallas en los juegos internacionales. Eso es importante y está bien, pero el deporte es un gran instrumento de desarrollo social y en esa materia no se hizo prácticamente nada nuevo.

Y en materia de medios de comunicación el gobierno tampoco estuvo a la altura. Digo estas tres estas materias porque para ser justo, yo soy partidario del gobierno, valoro mucho lo que obtuvo en estos tres años, pero también me gusta señalar aquello que yo pienso no estuvo bien.

– ¿Eso no generará algún costo en este ciclo electoral?

En el caso de la época de la Concertación esto fue bastante frecuente. Casi todo el período de la Concertación la derecha tenía mayoría en el Congreso porque existían los senadores designados, existía el sistema binominal y nunca la Concertación aprobó una sola ley sin tener al menos algunos votos o de los senadores designados o de la derecha.

Entonces, han sido gobiernos donde se inventó la política de los acuerdos y llegó todo con un veto de la derecha. Este gobierno ha dado más frente, ha dado más pelea, pero yo creo que se ha confiado poco en la ciudadanía.

Se ha hecho poco por fortalecer las organizaciones sociales, por convocar a las organizaciones sociales. Yo he visto que se han hecho en el Cerro Castillo en Viña del Mar, por ejemplo, muchas cumbres de los partidos. Pero creo que en algún momento debió hacerse todavía tiempo e invitar a las principales organizaciones. Ese resorte no se ha usado adecuadamente por desgracia y es fundamental.

Lo ha dicho Gonzalo Winter, aquí la reforma tributaria se discutió entre cuatro paredes. Nunca se hizo el esfuerzo por convocar a la ciudadanía a expresar una opinión. A las asociaciones de trabajadores, la ANEF, la CUT, los sindicatos, diversas áreas, también los clubes deportivos también los centros culturales, también los centros de madre, las organizaciones que trabajan por la infancia o por la defensa del medio ambiente. Todos se ven afectados cuando se pierde una reforma tributaria, como ocurrió en este gobierno. Sin embargo, la negociación fue llevada por el Ministerio de Hacienda de una manera que era practicamente privada.

– ¿Por qué cree no se confió tanto en la ciudadanía, en las organizaciones sociales?

Ahí hay una falla central en nuestro sistema político que es la falta de consideración hacia las organizaciones sociales. Creo que deberíamos tener un país en que nuestros clubes deportivos tuvieran apoyo público, por lo menos, en una cierta etapa como los clubes de barrio. Los mismos centros culturales y ese tipo de organizaciones, no solo a través de concursos de proyectos que generalmente terminan dándose en un grupo pequeño. No, yo estoy hablando de sembrar sembrar organización social. Y eso no se ha hecho porque se cae en una parlamentarización.

Se cae en la idea de que todo se resuelve aquí entre el triángulo que forma el edificio del Congreso en Valparaíso o el edificio del Congreso en Santiago y La Moneda. Y no es así, esto hay que sacarlo afuera. Y, en eso, yo creo que nuestros partidos han tenido también limitaciones en su actuar. Creo que la debilidad del movimiento social también tiene que ver con la forma en cómo los partidos se han desarrollado en los últimos años.

– ¿Cree que lo demostrado por el gobierno sirva como un trampolín para las fuerzas oficialistas y garantizar un traspaso de poder dentro de la alianza?

Tengo la esperanza de que sea así porque espero que la ciudadanía entienda que vivimos un período muy particular, yo digo vivimos un periodo antifacista. Aquí las libertades públicas están amenazadas desde ya. Mire usted lo que pasa en Estados Unidos y eso se va transmitiendo. Mire usted lo que está pasando con los medios de comunicación en Argentina.

Entonces, vivimos un momento en que está amenazada la democracia, esa es la realidad, y frente a eso tenemos que unirnos todos los que defendemos un sistema democrático de libertad y de respeto por los derechos individuales, derechos humanos.

En ese sentido, mi expectativa es que los que están en las primarias se mantengan unidos. Yo tengo un candidato ahí que es Gonzalo Winter y creo que efectivamente es aquel, de los cuatro buenos candidatos que hay, que tiene la posibilidad más grande de aglutinar sin exclusiones de ningún tipo.

– ¿No sería un fracaso no lograrlo?

En los últimos años desde que se restableció la democracia nunca se ha logrado. Hemos tenido una alternancia permanente. Entonces, la ciudadanía tiene una mirada hacia el sistema político que es de una permanente insatisfacción, de lo que es la organización de nuestro sistema político. La verdad es que tiene en cierto modo razón.

Bueno, si uno mira al gobierno de Piñera y Michelle Bachelet tuvieron menos del 10% en período bastantes largos, el Presidente Boric siempre ha mantenido aproximadamente un tercio de aprobación en todas las distintas encuestas. Él ha tenido mucha más aprobación que los gobiernos de Bachelet y Piñera.