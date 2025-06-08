Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 26 de marzo de 2026


Landerretche mantiene sus declaraciones pese a emplazamiento del FA y el PC

El economista socialista Óscar Landerretche reafirmó sus cuestionamientos a la colación de gobierno tras manifestar su apoyo a la candidatura de Carolina Tohá en las primarias oficialistas.

El economista socialista Óscar Landerretche reafirmó sus cuestionamientos a la colación de gobierno tras manifestar su apoyo a la candidatura de Carolina Tohá en las primarias oficialistas.

Nacional

Tras sumarse a la campaña de la candidata presidencial de Socialismo Democrático, Carolina Tohá, Óscar Landerretche (PS) lanzó sus dardos al Frente Amplio.

En conversación con Radio Infinita, Landerretche cuestionó la madurez política del Presidente Gabriel Boric y el proyecto político del FA.

Asimismo, el economista expresó su preocupación ante un eventual gobierno de derecha, instando al FA a que “traten de no derribarlo y convertir el país en un maldito infierno lleno de, digamos, de quemar iglesias”.

Pese a los emplazamientos tanto del FA como del PC ante sus dichos, Landerretche reiteró sus críticas a la gestión del Presidente Boric y al Frente Amplio, dejando claro que su respaldo no será automático si Tohá no avanza a la primera vuelta, pues no está dispuesto a dar un “cheque en blanco”.

A través de su cuenta de X, Landerretche expresó que le sorprende el impacto de sus opiniones y que, aunque algunos las valoren, otros pueden sentirse ofendidos. “Uno no es monedita de oro”, comentó.

Además, profundizó en sus críticas, calificando de “irresponsable y carente de integridad el liderazgo de ciertos sectores de la izquierda chilena en los últimos años”.

El economista enfatizó que sus declaraciones reflejan “una postura cauta y respetuosa”, aunque firme en sus cuestionamientos. También aclaró que no ocupa “ningún cargo formal en la campaña de Tohá” ni tiene “interés en hacerlo”, subrayando que sus opiniones “no deben interpretarse como propuestas programáticas de la candidatura”.

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