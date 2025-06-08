Las claves del éxito de Manuel Pellegrini en Betis: desde su “exigencia constante” hasta su “elegancia”

Manuel Pellegrini ha dejado su huella en el Betis. Una vez más, como es parte de su sello, el “Ingeniero” transformó al elenco bético en un conjunto de autor. Tal como en Villarreal o en Malaga, en el equipo de la ciudad de Sevilla demostró sus capacidades como gestor grupal y como estratega para convertirlos en una escuadra competitiva en España y en Europa.

Tras su llegada en 2020 al club que hace de local en el Estadio Benito Villamarín, la relación entre Pellegrini y la institución completa ha ido coleccionando grandes momentos. La obtención de la Copa del Rey 2021-22 es uno de sus grandes hitos, pero además, ha derribado distintas marcas en el banco bético: es, entre otros logros, el director técnico con más victorias en el Betis con 120 a la fecha.

A pesar de la derrota en la reciente final de la Conference League a manos del Chelsea, los datos siguen siendo favorables para el entrenador nacional. Incluso, su impacto va más allá del terreno de juego, alcanzando a toda la institución y fanaticada del Betis.

Jesús Botello, autor español del libro “Liderazgo Pellegrini”, descifra en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile las claves del éxito del entrenador nacional. En primer lugar, recuerda el estado en el que estaba el club previo a su llegada y como ha crecido desde el arribo de Pellegrini al banco, afirmando que “la clave de Manuel Pellegrini es la exigencia constante”.

“Es una persona que tiene un pasado glorioso, que perfectamente podría haberse retirado hace mucho tiempo y todo el mundo seguiría hablando muy bien de su trayectoria. Sus números así lo avalan pero quiere más, tiene ganas de ganar constante, tiene una exigencia diaria y eso es lo que hace que Manuel Pellegrini se vaya reconvirtiendo según las plantillas verde y blanca que han ido cambiando de nombres propios y se adapte perfectamente”, expuso Botello, quién también desempeña un rol en el área de comunicaciones del conjunto verdiblanco.

El escritor y analista táctico valora el “mach” perfecto entre Manuel Pellegrini, el Betis como institución y la hinchada. “El clima, la gente, y sobre todo la seriedad de una institución que quiere que Manuel Pellegrini disfrute mucho. Creo que ha conseguido ese binomio que le técnico disfrute. Se le encuentra en todos los extractos deportivos feliz. Está feliz con la dirección deportiva, feliz con la cantera. Creo que esa es la clave de Pellegrini, que siempre quiere más”, remarcó.

💚 Volver a casa siempre es extraordinario @RealBetis! ⚽ Una maravilla aprender de toda una institución como Don Manuel Pellegrini en una conversación muy agradable en torno al fútbol. Humildad y personalidad enormes. 📖 Gran ilusión entregarle un ejemplar de… pic.twitter.com/4GZwKMtoqL — Jesús Botello (@JesusBotelloAD) January 18, 2024

La figura del “Ingeniero”

Tal como el nombre de su libro, el también académico de la Real Federación Española de Fútbol eleva el liderazgo del chileno como un pilar fundamental para lograr que equipos como el Betis en la actualidad, pero antes Villarreal o Málaga, logren pelear en la parte alta de la tabla de posiciones en la liga española y tengan un camino por las copas de Europa más que destacable para los nombres y presupuestos de dichos clubes.

“La manera en la que es capaz de sacar el máximo rendimiento de todos los futbolistas, la capacidad de plantear un estilo de juego tan definido, tan específico, y al mismo tiempo que le ayude a ganar. Que nadie crea que es un técnico que quiere jugar bien por jugar, él quiere ganar por encima de todo. Y en ese estilo de juego con ese liderazgo, hace que el futbolista acabe rendido a una manera de trabajar y de liderar tan auténtica como la del técnico chileno”, describió Botello.

Incluso, el escritor destaca otro tipo de atributos que hacen de Pellegrini un entrenador respetado en España, como “su elegancia en ruedas de prensa, nunca falta el respeto, siempre habla de manera adecuada en términos muy específicos”. “Él no lidera desde la grosería o desde gritos, o faltando el respeto, él lidera a sus futbolistas con el ejemplo diario de una manera muy adecuada”, prosiguió relatando.

“Él se ha ganado el respeto porque lo que dice lo hace, que es muy difícil de encontrar en un mundo que a veces depende tanto del resultado. Manuel es la misma persona ganando o perdiendo, se le nota exactamente el mismo mensaje, el mismo tono de voz, se le ve perfectamente dentro de las posibilidades y de la elegancia que transmite, pero con una exigencia, insisto mucho en esto, una exigencia que se transmite constantemente”, complementó.

¡Así reconocía el Benito Villamarín a Manuel Pellegrini su récord de victorias en verdiblanco! 👏🏟️ ¡Vamos a por más, @Ing_Pellegrini! 💪💚#DíaDeBetis #RealBetisRealValladolid #LaLigaHighlights pic.twitter.com/rX6hqaucnd — Real Betis Balompié 🌴💚 (@RealBetis) April 24, 2025

Manejo de camarín y un estratega

Dos elementos importantes que resalta Jesús Botello sobre el trabajo de Manuel Pellegrini en el Betis para haber logrado los resultados de los últimos años son su capacidad de manejar el camarín y su estrategia.

Sobre lo primero, explicó que el chileno “gestiona el vestuario de una manera muy inteligente, que es mediante los capitanes”. “Los capitanes son aquellos que reciben la información primordial y esa gestión del grupo es muy natural. No es un entrenador que persigue al futbolista, que lo atosiga, que lo acorrala con información, con exceso de datos. No, él prefiere una comunicación muy natural”, sostuvo Botello.

Pero también, expone una segunda clave en esta materia: la meritocracia. “El reparto de minutos de Manuel Pellegrini, es casi imposible acertar un once. Reparte los minutos de tal manera que, al final todo el mundo se siente importante”, indicó el escritor.

Por otro lado, la táctica también es un eje central para el éxito del entrenador chileno. Algo catalogado por Jesús Botello como “caos organizado”. “Hay zonas del campo donde los futbolistas pueden y deben tener caos. Entendiendo el caos como fútbol de calle, la felicidad jugando, la manera de poder fluir como uno quiera. Por eso hay tanto intercambio de posiciones entre los futbolistas. Y el orden lo da, sobre todo, una parte defensiva que sabe maniobrar muy bien con el fuera de juego”, detalló sobre el estilo de juego de Pellegrini.

Tanto como el trabajo colectivo, también el potenciar individualidades es un aspecto que maneja el “Ingeniero” para hacer competitivos a sus equipos. “Por ejemplo, Marc Bartra, uno de los capitanes, un líder indiscutible, que con Pellegrini ha mejorado muchísimo su rendimiento y su estabilidad competitiva. No brilla por la individualidad, brilla por esa concentración y liderazgo. Jugadores como Antony brillan por la individualidad, incluso Isco Alarcón”, ejemplificó Botello, quién también resaltó el manejo que ha tenido el chileno de la cantera del club, recalcando que “Pellegrini ha tirado muchísimo del joven talento”.

Otro eje que se valora del chileno en Betis es su adaptabilidad en la ofensiva de sus equipos, el sentido que le da al control del balón. “Domina todos los registros. Sus equipos son capaces de jugar desde atrás y llegar de manera elaborada, pero también los contragolpes son fulgurantes. Si tiene jugadores que juegos bien a la contra, hay que aprovecharlos, y si tiene jugadores que juegan bien con balón, hay que aprovecharlos. ¿Qué hace Pellegrini? Según lo que pone en el campo, se adapta ofensivamente a esos tipos de jugadores”, señaló Botello.

Su impacto

Manuel Pellegrini ha sido para el Betis durante estas cinco temporadas, según Jesús Botello, un entrenador capaz de dejar “la marca de ganar, que es lo más difícil en el fútbol”.

“Le ha dado estabilidad, además de ganar, al proyecto deportivo. Y le ha dado serenidad, que es otra de las grandes olvidadas en el mundo del alto rendimiento”, manifestó el escritor.

Esto, finalmente, también ha permeado a la parte de la ciudad de Sevilla que se viste de verde y blanco y que porta el escudo del Betis en sus camisetas en el día a día. “Aquí ser del Betis es una religión, es una pasión. No se entiende la vida sin el Betis. Ha sido una manera de congeniar con Manuel Pellegrini, porque el lema del Betis es ‘Viva el Betis manquepierda’, que manquepierda es aunque pierda. Esta es una afición muy sabia, y sabe reconocer a los buenos profesionales, y Manuel Pellegrini lo está demostrando una vez más”, cerró Botello.