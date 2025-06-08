Ministro de Defensa israelí ordena impedir la llegada a Gaza de una flotilla humanitaria

El ministro de Defensa de Israel ordenó este 8 de junio al ejército que impida la llegada a la Franja de Gaza de una flotilla de ayuda humanitaria con 12 activistas a bordo, entre ellos la ambientalista sueca Greta Thunberg.

“He dado instrucciones al ejército para que impida la llegada a Gaza del ‘Madleen'”, indicó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz en un comunicado. “A Greta la antisemita y a sus compañeros, portavoces de la propaganda de Hamás, les digo claramente: vuélvanse, porque no llegarán a Gaza”, añadió.

“El Estado de Israel no permitirá a nadie romper el bloqueo marítimo de Gaza, cuyo objetivo principal es impedir la entrega de armas a Hamás, una organización terrorista asesina que mantiene cautivos a nuestros rehenes y comete crímenes de guerra”, enfatizó Katz.

El “Madleen” es un velero de la Coalición de la Flotilla de la Libertad (FFC). Partió el domingo pasado de Sicilia hacia Gaza para brindar ayuda humanitaria y romper el bloqueo israelí impuesto al territorio palestino, que según la ONU está amenazado de hambruna.

Romper el bloqueo

El sábado, la activista alemana Yasemin Acar dijo a la AFP que estaban navegando frente a las costas de Egipto, fronterizo con el enclave palestino, y que tenían previsto llegar a la Franja de Gaza la mañana del lunes.

La Coalición de la Flotilla de la Libertad, fundada en 2010, es un movimiento internacional no violento de solidaridad con los palestinos, que exige el fin del bloqueo de la Franja de Gaza por razones humanitarias y políticas.

El “Madleen” lleva “jugos de frutas, leche, arroz, conservas, barras de proteínas ofrecidas por cientos de ciudadanos de [la ciudad siciliana de] Catania”, escribió el periodista Andrea Legni, que está a bordo. Con él se encuentran ciudadanos de Alemania, Francia, Brasil, Turquía, Suecia, España y Países Bajos.