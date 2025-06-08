Trump despliega la Guardia Nacional en Los Ángeles ante protestas por redadas a indocumentados

El Gobierno de Estados Unidos anunció la movilización de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional en la ciudad de Los Ángeles como respuesta a las protestas desatadas este viernes tras las 44 detenciones por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en varias redadas en la localidad californiana.

“El Presidente Trump firmó un Memorando Presidencial desplegando 2.000 miembros de la Guardia Nacional para abordar la anarquía que se ha permitido que se agrave”, señaló la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio luz verde a la medida asegurando que si el gobernador de California, Gavin Newsom, y la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, no son capaces de acabar con las protestas, debe actuar el Gobierno federal.

Igualmente, el encargado de contener la llegada de inmigrantes en el Gobierno de Estados Unidos, denominado ‘zar de las fronteras’, Tom Homan, aseguró que ya se están movilizando los efectivos. “Vamos a traer a la Guardia Nacional esta noche. Vamos a contrarrestar a esta gente y vamos a hacer cumplir la ley”, declaró en una entrevista en la cadena de televisión estadounidense Fox News.

Ante las redadas llevadas a cabo por el ICE durante la jornada del viernes, una multitud de manifestantes se echaron a las calles para protestar contra la intervención policial y rodearon el centro de detención donde se encontraban los arrestados.

Homan justificó la actuación de los agentes y aseveró que los arrestados eran “gente mala”, entre los que se encuentran pederastas, personas condenadas por robo o pandilleros.

Algunos políticos como el gobernador de California también criticaron las detenciones del Servicio de Inmigración. “Las continuas y caóticas redadas federales en toda California para cumplir con una cuota arbitraria de arrestos son tan imprudentes como crueles”, aseguró.

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, cifró en mil personas los manifestantes que se concentraron ante el centro de detención, causando además daños en el mobiliario público y los edificios.

“Los violentos ataques contra las fuerzas del orden en Los Ángeles por parte de manifestantes sin ley son despreciables y la alcaldesa Bass y el gobernador Newsom deben exigir su fin. Los hombres y mujeres del ICE arriesgan sus vidas para proteger y defender la vida de los ciudadanos estadounidenses”, afirmó McLaughlin en un comunicado de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Asimismo, ha informado que el ICE ha detenido a unas dos mil personas extranjeras al día durante la última semana, en un refuerzo de las medidas antiinmigración de la Administración Trump.