Diputado Ramírez (PC) por distribución de la merluza en Ley de Fraccionamiento: "No deja a todos conformes"

El pasado 4 de junio la comisión mixta continúo con la tramitación de la Ley de Fraccionamiento. La instancia parlamentaria resolvió la distribución de la merluza común pero no sin polémicas. Tras una votación separada, se determinó que el 45% de la merluza común quedará para la pesca artesanal y un 55% para la industrial.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el diputado del Partido Comunista y presidente de la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, Matías Ramírez, abordó la discusión de la Ley de Fraccionamiento, señalando que las acciones de la oposición, particularmente del diputado Sergio Bobadilla, impidió una tramitación más rápida.

“El gobierno decide discutir de manera separada el fraccionamiento, que básicamente es la distribución de determinadas pesquerías entre los industriales y los artesanales. En ese contexto se llegó a un acuerdo bastante favorable para las demandas de la pesca artesanal, en al menos 21 pesquerías. En el caso de la merluza, efectivamente, fue donde costó más llegar a un acuerdo. En la última sesión de la comisión mixta se aprueba una fórmula que evidentemente, al menos, no deja a todos conformes, y eso es una realidad”, detalló.

Ramírez puntualizó que en un momento se había aprobado la fórmula 52-48 a favor de la pesca artesanal. Sin embargo, a raíz de las presiones ejercidas por la pesquera PacificBlu, que anunció el cierre de su planta en la Región del Biobio a raíz de este nuevo fraccionamiento, “se dio una serie de presiones y discusiones en orden a re-debatir el fraccionamiento de la merluza, y eso ocurrió el mes con la moción donde se aprueba una fórmula 45-55 a favor de la industria”.

Sobre las cifras erróneas entregadas por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, el parlamentario sostuvo que, aparte de un error político, fue un error de fondo: “En este caso los antecedentes técnicos respecto a la merluza estaban sobre la mesa, independiente del dato desactualizado que entregó, pero entiendo que efectivamente fue utilizado por la industria como un error esencial y ahí yo creo que efectivamente hay una responsabilidad política que el gobierno tiene que hacer valer“.

No obstante, para Ramírez, el mayor golpe a la discusión sin duda “fue el anuncio del cierre PacificBlu que, insisto, nosotros habíamos aprobado esa fórmula de fraccionamiento y tan solo unos minutos después ya teníamos un comunicado en sus redes dando cuenta de este cierre de la planta. Entonces, ¿hubo en este caso una presión de la industria? Yo creo que sí, y eso lamentablemente hizo eco en varios parlamentarios que eran parte de la comisión mixta”.

Respecto a los cuestionamientos por parte de algunos sectores de la pesca artesanal a cómo quedó finalmente la distracción de la merluza y que incluso lo han comparado con la Ley Longueira, el presidente de la Comisión de Pesca enfatizó que: “El peor escenario hubiese sido quedar sin fraccionamiento, quedar sin distribución, insisto, en ese caso los mayores beneficiarios hubiesen sido los industriales. Si bien toda la crítica es bienvenida y me parece muy bien que hay un sector de la pesca artesanal que está llamando a la movilización, creo que no hay punto de comparación a lo que fue la tramitación de la ley Longueira, a lo que fue la tramitación de esta ley de fraccionamiento, partiendo de la base que nosotros, al menos en la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados y Diputadas, recibimos más de 100 audiencias”.

“Se hizo de otra forma, de cara al país, y yo creo que esa es una diferencia que tampoco podemos soslayar, pese a la diferencia que existe respecto a esta pesquería. En aquello yo estoy de acuerdo, o sea, quienes sientan que hay un perjuicio a sus posiciones, me parece efectivamente que es real, o sea, imagínate pasar de una aprobación inicial de 52-48 a pasar a un 45-55, evidentemente hay un perjuicio, son 7 puntos porcentuales en el fraccionamiento de la merluza común en perjuicio, en este caso la pesca artesanal, y ellos están en todo su derecho de hacerlo valer y de manifestarse en ese sentido”, complementó.

Consultado sobre la ley larga que busca dejar sin efecto la Ley Longueira, el parlamentario detalló que se está discutiendo en la Comisión de Pesca y Acuicultura y que durante esta jornada continuarán con el debate: “Ya hemos aprobado dos tercios de la ley, estamos hablando de una ley bastante extensa, más de 600 artículos, y han habido votaciones que han sido bastante álgidas, y quizás la discusión más compleja que nos queda es el título respecto a las licitaciones del sector industrial, que esperamos iniciar su discusión en el mes de julio”.