Héctor Noguera y rol social de las artes: "Más que importante, es indispensable"

Para Héctor Noguera, uno de los actores más relevantes de la escena local, las historias protagonizadas por el Quijote de La Mancha han sido motivo de constante inspiración. Una de ellas fue “De Quijano a Quijote“, unipersonal que trajo a escena una nueva mirada de este clásico de la literatura universal.

Eso es, en parte, lo que sucedió en las semanas pasadas con el estreno de “Caballo de Feria“, la más reciente obra del chileno que tuvo su temporada en el Teatro Camino. Ahora, en compañía del actor Ignacio Massa. “He trabajado durante muchas oportunidades con ‘Don Quijote’, de Cervantes, pero siempre sobre el libro primero, que habla de cómo se forma el personaje, el caballero andante”, explicó Noguera.

“Pero nunca habíamos conversado sobre el final de la obra, que es cuando el Quijote ya no quiere más ser Quijote, sino que quiere ser un buen ciudadano, común y corriente, y renunciar a la magia. Sobre ese tema tenía la idea de hacer algo y tuve la suerte de encontrarme con Ignacio. Compartimos esto, él inmediatamente se puso a tomar notas, a escribir, y ahí ya no paramos durante seis o siete meses de estar escribiendo y elaborando la obra de teatro”, recordó el actor.

– Aquí, usted encarnó a Arturo, un veterano del teatro, e Ignacio Massa interpreta a Sánchez, un apasionado actor joven que lo va a visitar. Durante la obra, se veía una ventana y se escuchaba el sonido de un caballo. ¿Qué nos puede contar sobre ese contexto que rodeó a este montaje?

Es una obra donde una persona mayor y un joven, que han sido parte de una misma compañía, quieren volver a resucitar el proyecto que tenían antes porque se dan cuenta que les daba una vitalidad y una vida que echan de menos. Y quieren volver a tenerla. Pero claro, el viejo está más reticente y el joven tiene más ímpetu para seguir. Ahí es donde se crea una dinámica entre dos generaciones distintas, pero muy interesantes también. Es algo que hace falta dar a conocer ahora, y que es una dinámica intergeneracional.

Nos resultó una obra bastante educativa en ese sentido. Es una historia que está lejos de ser pedagogía, pero que sí encierra mucho contenido para gente de todas las edades, tanto para los mayores como para los jóvenes, porque ambos se desarrollan y lo lindo es que lo hacen en conjunto. Por eso es que vamos a empezar una campaña para ir a los colegios, a instituciones educacionales. Espacios de adultos mayores, pero también de jóvenes, para que vean cómo se puede desarrollar esta relación.

– Y en esto, ¿Qué tanto tiene Arturo de usted y Sánchez de Ignacio Massa?

Mucho, porque a través de la dramaturgia y del trabajo diario también se va armando una relación de amistad que se refleja en la obra, y que es muy importante. Lo lindo es que el montaje es el resultado igualmente de esta relación de amistad que da con Ignacio, y la refleja muy bien.

– A raíz de una de las reflexiones que surgen en esta obra, ¿Lo más importante es el éxito o hacer algo que a uno lo llena?

La pasión por el teatro es lo que los mueve a ellos. Por eso ponemos que es una ‘compañía de escasos recursos’, porque la gracia está en que, pese a esa escasez, existe pasión, amor por el teatro, perseverancia. Y es considerado como un elemento vital. No como un medio para ganar dinero, sino como algo que forma parte de la vida de las personas. Creo que todos tenemos el instinto de actuar, de hacerlo, y eso aquí, en esta obra, aparece en toda su dimensión.

– En esa misma línea, ¿Por qué diría que el arte y el teatro son importantes?

Eso también tratamos de dejarlo reflejado. Está siempre en nuestro trabajo: decir que el arte es importante en el desarrollo de la sociedad, en el desarrollo humano, y que es indispensable. Más que importante, creo que es indispensable. Y eso es lo que no se entiende mucho. Por lo general, se entiende que está bien que exista, pero que si no existe, no es tan grave. La verdad es que sería muy grave que no existiera. Porque es una parte del ser humano el querer expresarse, contar historias ejemplificadoras que reflejen la vida de las personas. Eso es muy importante.

– Hace poquito, la encuesta CADEM lo señaló como el actor más reconocido del país. Además, el 2015 recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación. Uno piensa en algunos personajes icónicos que usted interpretó en el área dramática de TVN. ¿Qué recuerdos tiene de esa época, que fue muy fuerte en la televisión pública?

Fue muy importante en las personas, en la gente. Porque ahí se contaron historias que todo el mundo pudo identificar y seguir. La gente discutía mucho lo que pasaba. Yo creo que todavía sigue siendo así. Toma partido por unos personajes, por otros. Y se debaten los valores que se presentan en las teleseries, que son siempre bastante valóricas. La gente sabe apreciar eso también. Es importante estar en las casas. Porque es allí donde la gente discute los contenidos de las teleseries.

– ¿Hay algún personaje que a usted le tenga algún cariño especial de las teleseries?

Es difícil decir eso, pero quizás Federico Valdivieso pueda ser importante. Aunque también Melquiades. Todos esos fueron importantes para mí.

– El Teatro Camino se ha constituido como un proyecto muy importante en su carrera. ¿Cómo ha visto la evolución de este espacio?

Empezamos el año 2000, me acuerdo, y la sala era todavía mucho más precaria de lo que es ahora, era más pequeñita. Pero ha ido creciendo, se ha ido desarrollando el edificio y también la actividad, porque ahora no solamente alberga creaciones teatrales, sino que también talleres. De hecho, hemos puesto mucho interés en esa área. Asisten niños, adolescentes y adultos, y no todos van con el afán de convertirse en actores o actrices, pero sí de adquirir habilidades para la vida. Es ahí donde hacemos el hincapié. Es una parte importante, junto con hacer obras también, por supuesto. De compañías externas, sobre todo nuevas, y también de nosotros mismos.

– ¿Y por qué el nombre Camino?

Ese nombre lo iniciamos muchos años antes de que existiera el Teatro Camino en Peñalolén. Porque empezó en el centro de Santiago, en la calle Erasmo Escala con José Cheuque. Estábamos haciendo muchas y dijimos ‘bueno, ya somos compañía, tenemos que ponernos un nombre’. A mí me gustó Camino porque era la idea de caminar, de ir hacia algún lado, de una acción.

– La docencia es otra área en la que se ha desarrollado en estos años. ¿Cómo ve el futuro de las nuevas generaciones del teatro chileno?

Lo veo muy promisorio. Trabajo también en Teatro Camino con muchos jóvenes que son egresados de escuela. Y puedo ver en ellos la creatividad que hay, el empuje, el talento, la seriedad con que toman su trabajo. Por eso, me parece que estas nuevas generaciones están muy bien para continuar. Cuando nosotros ya no estemos, van a poder seguir con un teatro fuerte, presente en la sociedad. Creo que están muy bien preparados.

– En las últimas semanas, la cultura nacional también ha vivido algunas pérdidas. Claudio Di Girolamo, Gastón Soublette, Teresita Reyes. Es difícil despedir a estos personajes, pero nos dejan un gran legado

La verdad es que tengo el recuerdo de todos porque tuve el privilegio de compartir con ellos. Con Claudio Di Girolamo por mucho tiempo en el Teatro Ictus, con Teresita en las teleseries. Y en la Universidad Católica con todas estas personas, que son parte muy importante de la vida de cada uno de nosotros y también del desarrollo del país. Su presencia, su existencia, honra al país y contribuye a su desarrollo, además. Por eso es que siguen y seguirán vivos, porque su legado no se pasa de un día para otro. Queda y se va decantando a través de las generaciones.