Hoy comienza el plazo de excusas de los vocales de mesa: Termina el miércoles

Hoy comienza el periodo de excusas vocal de mesa para quienes se vean impedidos de ejercer su rol con motivo de las primarias presidenciales 29 de junio. Hay plazo hasta el próximo miércoles 11 de junio.

Los vocales designados por el Servicio Electoral podrán excusarse por alguna de las causales del artículo 49 de la ley 18.700, que son las siguientes:

Causales de inhabilidad artículo 45 ley 18.700 o designación como miembro de Colegio Escrutador. Ausencia del país o estar a más de 300 kilómetros del local de votación. Tener que desempeñar otras funciones electorales en el mismo horario. Tener más de 70 años de edad. Imposibilidad física o mental, acreditada con certificado médico. Trabajar en establecimientos hospitalarios el día de la elección. Gestantes durante el embarazo y padre o madre de hijo menor de dos años. Cuidadores de adultos mayores dependientes o personas con discapacidad.

El sábado 14 de junio se publicará la nómina de vocales reemplazantes, quienes no tienen periodo de excusas.

El Servel enfatizó que, si bien el voto no es obligatorio, sí lo es el rol de vocal de mesa. Quienes no lo cumplan arriesgan una multa entre 2 a 8 UTM ($137.000 a $549.000 aproximadamente).