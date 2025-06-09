Insulza pide a dirigentes "guardar" sus opiniones tras polémica de Landarretche: “Crean una polémica absurda”

A pocas semanas de que se defina el candidato o candidata del oficialismo para las próximas elecciones presidenciales, la primaria ha estado marcada por encuestas que desfavorecen a la candidata de Socialismo Democrático, Carolina Tohá y, también, por los dichos del economista Óscar Landarretche.

Sobre este último punto, el senador socialista, José Miguel Insulza, manifestó estar en contra de que dirigentes conocidos pregonen sobre por quién van a votar y manifiesten que no apoyarán a otro candidato o candidata de la coalición. “Que se lo guarden, porque lo que hacen es crear una polémica completamente absurda, interna, entre nosotros, que realmente no nos conduce a ninguna parte”, dijo en conversación con la primera edición de Radioanalisis.

Respecto a las encuestas, el parlamentario afirmó esperar que la campaña “remonte en las dos semanas que quedan”. Además, apuntó a que se trata de primarias donde votan “los convencidos”, por lo que “la meta que se ha fijado nuestra candidata que son dos millones de votos es algo que debería permitir una muestra bastante clara de cuáles son las preferencias de la gente”.

Otro tema que se ha tomado la agenda son las eventuales dos listas de los sectores del progresismo de cara a las elecciones parlamentarias, separando a Socialismo Democrático del Frente Amplio y el Partido Comunista. Al respecto, Insulza dijo estar por la lista única: “Con listas múltiples perdemos todo, perdemos diputados y perdemos senadores”, aseguró.

Chilenos deportados desde Estados Unidos

El senador Insulza, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, analizó la política migratoria de Estados Unidos y cómo ha impactado a chilenos que viven en dicho país. “La impresión que da es que estas son unas redadas un poco al voleo, no se busca a la gente que haya ingresado ilegalmente de manera reciente, se da simplemente a cualquier extranjero que no tenga los documentos exactamente en regla, están haciendo redadas para tomarnos”, dijo en primera instancia.

El parlamentario planteó que se juntan dos tipos de personas: algunas que se han ido recientemente con la Visa Waiver y que se han quedado, y otras que ya llevaban tiempo viviendo en Estados Unidos. “El tema es bastante grande”, agregó.

“A mi personalmente no me gustan las políticas demasiado represivas en esta materia, creo que hay que mirar con cuidado caso a caso, desgraciadamente, para serles bien franco no tenemos mucho que hacer cuando estamos haciendo lo mismo”, dijo Insulza.

En línea con lo anterior, afirmó que: “La cantidad de chilenos en Estados Unidos es de las menores de América Latina, pero no está en menos de 200 mil o 300 mil, estoy hablando de legales y, además, hay que agregar los ilegales. Entonces, naturalmente, nosotros tenemos que buscar alguna forma de mejorar el trato de ellos”.

Sobre su evaluación de la política del Gobierno de Chile en cuanto a migración, dijo que: “A la gente se le acoge, solamente se mantiene detenido a aquellos que tienen algún asunto pendiente con la justicia acá en Chile, la mayor parte de ellos son recibidos por sus familias, no ha habido problemas de ese tipo. Por lo tanto, yo creo que estamos actuando bien. Repito, nadie puede pedirle a otro que haga lo que no hace en su país, en este país también hay en este momento en discusión una ley en el Congreso que basta con haber entrado ilegalmente para ser expulsado (…) bueno, si se impone esa política que le vamos a pedir a los demás”.

No obstante, indicó que no esta de acuerdo con políticas migratorias tan represivas o drásticas. “Yo lo que haría sería partir de la base de que ya están aquí y que no se puede actuar de manera represiva ni mucho menos, que hay buscar limitar fuertemente el ingreso, pero al mismo tiempo reconocer que el país ha cambiado mucho“, subrayó.

Comisión Arica 100

Este lunes el Presidente Gabriel Boric dará inicio a la Comisión Arica 100, que es una Comisión Asesora Presidencial para la conmemoración del centenario del Tratado de Lima, se trata de un trabajo que durará ocho meses para impulsar el desarrollo de la región.

Como parlamentario de la zona, el senador Insulza dijo que es una instancia “para programar obras concretas, no es para lanzar grandes políticas”. En ese sentido, delineó diferentes urgencias para la región de Arica y Parinacota, como temas relacionados con la ferrovía, edificios públicos, con la salud y otras. “Tenemos que elegir, de manera realista, unas pocas cosas para hacer en 4 años”, destacó.

“Temas no van a faltar, la decisión va a tener que ser fundamentalmente de la autoridad respecto de qué es lo que se puede hacer, que es lo que no. Lo que está claro es que esta palabrita de que Arica y Parinacota es la puerta norte de Chile, todos llegan y dicen grandes discursos allá, pero cuando preguntamos dónde están las cosas, no aparecen por ningún lado. Ha sido una región bastante abandonada”, aseguró.