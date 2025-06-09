Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Joaquín Niemann, tras su gran triunfo: “Carlos Alcaraz me inspiró”

El chileno estaba rebosante de alegría luego de quedarse con el título del LIV Virginia.

El chileno estaba rebosante de alegría luego de quedarse con el título del LIV Virginia.

Deportes

“Sinceramente, siento que Carlos Alcaraz me inspiró. Vi su partido y fue genial ver que estuvo con tres match points en contra, recuperarlo y ganar fue genial. Estaba Mito Pereira allí y mi hermano, así que estaba simplemente relajado en el vestuario viéndolo hacer eso”.

Así lo contó el golfista chileno Joaquín Niemann al hablar luego de conseguir en forma espectacular el triunfo en el LIV Virginia este domingo.

Rebosante de alegría, el deportista nacional reconoció que ver el épico triunfo del tenista español en la final de Roland Garros fue un acicate para él.

Al hablar en lo específico de su victoria, la cuarta de este año, Niemann dijo que “fue más una cuestión de paciencia durante toda la semana. Siento que todo eso dio sus frutos con el último retraso por lluvia en los últimos cinco hoyos, así que estoy muy orgulloso”.

El talagantino finalizó señalando que “tenía la sensación de que iba a jugar bastante bajo hoy, pero no sabía que estaba 8 bajo par. Intenté hacer más birdies y alcanzar a los líderes, y fue muy divertido. Es genial estar en esta posición ahora mismo, y estoy muy agradecido.

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