Más de 84 mil usuarios sin suministro eléctrico: corte de luz afecta la Región Metropolitana

Este lunes por la mañana, varios sectores de la Región Metropolitana se han visto afectados por un corte de energía eléctrica, tal como lo informó Enel mediante sus comunicados oficiales.

La empresa explicó que la interrupción del servicio se debe a una “falla externa de alta tensión”, cuyas causas específicas aún se encuentran bajo análisis.

Según los últimos reportes, más de 84 mil usuarios se han quedado sin electricidad, concentrándose principalmente en las comunas de La Cisterna, La Granja, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Joaquín, San Miguel y San Ramón.

Enel aseguró que sus equipos técnicos ya están realizando las gestiones necesarias para normalizar el suministro en el menor tiempo posible, al mismo tiempo que reiteró que la investigación para determinar el origen preciso de la falla sigue en curso.