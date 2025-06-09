Ministro Gajardo: "Estado actual de Punta Peuco restringe a Gendarmería"

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, aclaró que el penal Punta Peuco no se va a cerrar, pero sí habrá cambios, pues su estado actual “restringe las posibilidades de Gendarmería de utilizar esos espacios de mejor manera”.

“Nosotros fuimos bien claros, no lo vamos a cerrar porque no tenemos posibilidades hoy día, con el crecimiento de la población que hay, de cerrar ningún establecimiento penal. De hecho, lo que hemos estado haciendo es reabrir establecimientos penales, ampliar los establecimientos penales, construir nuevas cárceles y el anuncio de transformar Punta Peuco con un establecimiento penal común va en la lógica de lo que hemos planteado respecto a la gestión del sistema penitenciario“, señaló el ministro Gajardo en entrevista con Radio Infinita.

En ese sentido, el titular de Justicia explicó que “el hecho de que tengamos un establecimiento penal especial restringe las posibilidades de Gendarmería de utilizar esos espacios de mejor manera y es muy coherente con lo que hemos venido haciendo”.

Respecto a las segregaciones entre los reos al interior de la cárcel, Gajardo subrayó que “dentro de las cárceles siempre se hace segregación”.

“De hecho, por ejemplo, actualmente hay personas condenadas por delitos de lesa humanidad que están en Colina 1, y Colina 1 es una cárcel común, y ellos tienen un espacio dentro de la cárcel, pero están dentro de un establecimiento penitenciario común, donde también hay otras personas condenadas”, detalló.

También expresó que “siempre dentro de las cárceles hay segregación, hay posibilidades de delimitar. Lo importante es que el establecimiento penal en su conjunto sea un establecimiento penal para el común de la población”.

En cuanto a las razones para modificar el funcionamiento del penal Punta Peuco, Gajardo explicó que: “Tiene un argumento que es muy importante, que tiene que ver con que no existan penales especiales para las personas que cometieron los delitos más graves que hay en nuestro ordenamiento jurídico y en el ordenamiento jurídico internacional. Y segundo, una razón práctica, que Gendarmería tenga la capacidad ahí de poder segregar conforme a los criterios generales”.