Morrisey anuncia gira por Latinoamérica con show en Santiago para el 16 de noviembre

Morrissey, una de las voces más icónicas de una generación, anunció una serie de espectáculos en Latinoamérica para este 2025. Un tour que incluye pasos por México, Argentina, Brasil y Perú, y que arribará en Santiago el 16 de noviembre en el Movistar Arena. Esto, luego de su fallida presentación en la capital chilena el 2024, y que fue suspendida en dos ocasiones.

La influencia y el legado musical de Morrissey son irrefutables. Considerado ampliamente como una de las figuras más relevantes del pop británico, así como uno de los mejores letristas de su generación, ha publicado 13 álbumes de estudio en solitario. Todos ellos en el top 10 del Reino Unido, incluyendo tres números 1. Además, fue galardonado con el Premio Ivor Novello por su destacada contribución a la música británica.

Morrissey recibió recientemente el Premio Social Vanguard 2024 en reconocimiento a su excepcional servicio y dedicación a los derechos de los animales. Como vocalista de The Smiths, marcó para siempre la historia de la música con tan solo cuatro álbumes. En tanto, y desde la vereda solista, consolidó un sonido que aún resuena hoy, convirtiéndolo en una de las voces más aclamadas de las últimas cuatro décadas.

Cuando se estrenó el sencillo debut de The Smiths, “Hand In Glove“, el panorama musical cambió para siempre y dio origen a un rico catálogo de canciones que incluye himnos como “This Charming Man“, “How Soon Is Now?” y “There Is A Light That Never Goes Out“. Cuando Morrissey se embarcó en su carrera en solitario, su racha de canciones icónicas e influyentes continuó con “Suedehead“, “Everyday Is Like Sunday“, “Irish Blood, English Heart“, “First of the Gang to Die” y muchas más.

La venta de las entradas será a través de Puntoticket y tendrá su primera preventa con descuentos para clientes de la Caja Los Andes este miércoles 11 de junio.