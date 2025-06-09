"Nos pegaron una puñalada por la espalda": pescadores artesanales recurren a La Moneda para revertir Ley de Fraccionamiento

Acompañados por la senadora Paulina Vodanovic (PS) y el diputado Jorge Brito (FA), dirigentes de los pescadores artesanales llegaron esta mañana hasta el Palacio de La Moneda para entregarle una carta al Presidente Gabriel Boric para revertir la decisión de la comisión mixta. Además, los presentes criticaron con dureza al ministro de Economía, Nicolás Grau, y al presidente de la comisión mixta, el senador Fidel Espinoza (PS).

Precisemos que el pasado 4 de junio, la Comisión Mixta de Pesca resolvió la distribución de la merluza común dejando el 45% para la pesca artesanal y un 55% para la industrial.

Este proyecto no ha estado exento de polémica, una de las mayores controversias que surgió durante su discusión tuvo que ver con un dato desactualizado que fue entregado en la comisión mixta el 7 de mayo por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.

En la instancia, Salas afirmó que la industria extrae el 61% del total de la cuota asignada de la merluza, cuando en realidad la cifra es del 93%, según los registros oficiales de Sernapesca.

El error de Salas fue reconocido por el propio ministro de Economía una semana después de que la instancia legislativa aprobara una distribución de la merluza común de un 52% para la pesca artesanal y 48% industrial.

A raíz de este error, la comisión decidió reabrir el debate, dejando la distribución en un 55% para la pesca industrial y un 45% para la artesanal, generando el malestar de los pescadores y de parlamentarios, los que durante esta jornada llegaron hasta el Palacio de La Moneda.

Pedro Tognio Ramos, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes Pescadores Artesanales de Caleta Portales, criticó el error del subsecretario Salas por provocar que la discusión se reabriera. Además, lanzó sus dados al ministro de Economía y al senador Fidel Espinoza: “Nos llamó Espinoza, presidente de la comisión mixta, a una reunión a las diez de la mañana, en la cual se comprometió que empujáramos y quedáramos 50-50 (en la distribución de la merluza común), que sería más factible y evitaría ir al Senado nuevamente. Lo hablamos con todos los pescadores artesanales y aprobamos ese porcentaje. Pero lo encontramos con la sorpresa de que nos pegaron una puñalada por la espalda él y el ministro de Economía“.

En esa línea, el dirigente pesquero aseguró que los parlamentarios “votaron en contra nosotros, en contra de la pesca artesanal, favoreciendo nuevamente a la Ley Longueira que hemos tenido antes, que tenía que haber sido justo cincuenta y cincuenta. Ellos hablaron de despidos de gente y los despidos de nosotros, de la gente que ha quedado cesante. Tenemos muchos jóvenes pescadores, jóvenes, que están recién iniciándose como familia”.

Tognio se mostró confiado de encontrar una respuesta positiva del Mandatario, pero aseguró que “todos los pescadores de la Quinta Región, del Maule y del Ñuble, estamos en alerta, en alerta por lo que pueda pasar”.

La carta que fue entregada durante esta jornada en La Moneda solicita “respetuosamente que el Gobierno revise el acuerdo de fraccionamiento adoptado, restablezca los principios acordados con el sector artesanal, y considere las herramientas institucionales a su disposición para corregir esta decisión antes de que adquiera carácter definitivo”.

El documento cuenta con el respaldo de los senadores Juan Castro Prieto (PSC) y de Paulina Vodanovic Rojas (PS), y el diputado Jorge Brito Hasbún (FA), lo que marca la transversalidad de la petición.

Gigliola Centonzio Rossel, vocera técnica de la Asamblea Nacional de la Pesca Artesanal, detalló que la petición es muy clara: “Necesitamos que el Presidente de la República, como parte de sus facultades, ingrese un veto aditivo a este proyecto de ley y que se establezca el acuerdo previo”.

“La ciudadanía, todos saben, nosotros ganamos 70% de la merluza común en la Cámara de Diputados, cedimos en la comisión mixta, ganamos un 52% de la merluza común, 48% industrial. Nos dijeron, necesitamos el equilibrio numérico 50 y 50. ¿Por qué? Porque el sector industrial procesa en promedio 11 mil 300 toneladas con un peak máximo de 15 mil toneladas. Con el 50 y 50 se le entrega al sector industrial 17 mil toneladas y el otro restante, el 50%, es para nueve regiones artesanales del país”, detalló Centonzio acerca de la tramitación del proyecto.

“Acá hay un compromiso de gobierno de cuidar a la ciudadanía, de cuidar las caletas de Chile y necesitamos que ese compromiso se vea establecido ahora y que, por favor, el Presidente de la República enmiende este error que se cometió en la Comisión Mixta”, llamó la vocera de la Asamblea Nacional de la Pesca Artesanal.

Las críticas a Grau no cesan

El diputado Jorge Brito insistió durante esta jornada en sus críticas al ministro de Economía. Recordemos que hace unos días, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Brito acusó a Nicolás Grau de “acordar” porcentaje para pesca industrial de merluza con PacificBlu, y hoy llamó al secretario de Estado a hablar de “economía y no de una empresa en específico”.

“Cuando el ministro de Economía dice que la merluza es una de 22 pesquerías, lo cierto es que no es una de 22, es la principal pesquería, porque estos hombres se dedican a la merluza y no a otra captura, entre la Región de Valparaíso, Maule y Ñuble. Por eso es tan importante tener en mente que la pesca industrial solo utiliza la pesca de arrastre de fondo y eso es lo que tiene a la merluza al borde del colapso, por eso se rebajó la cuota global de captura casi 10 mil toneladas este año y en cinco años probablemente no haya más merluza si es que la industria tiene la mayoría de la cuota”, aseveró el parlamentario.

En esa línea, Brito descartó que PacificBlu deba cerrar sus plantas de proceso por el fraccionamiento acordado: “Si uno le entrega a PacificBlu el 48% o el 50% de la cuota, son miles de toneladas más de lo que han procesado sus plantas de proceso en toda su historia, según datos que siempre han estado correctos en sernapesca.cl”.

“El ministro de Economía es bueno que hable de la economía y no de la versión de una empresa en específico sobre la economía, porque aquí están nuestras fuentes de trabajo que son la economía de Valparaíso, del Maule, de Ñuble, y por eso las estamos defendiendo e instando a que el Presidente corrija el daño que el ministro le está ocasionando a nuestra región“, cuestionó el parlamentario.

Por su parte, la senadora Vodanovic sostuvo que esto no es un problema de izquierda ni de derecha, es un tema de sobrevivencia del recurso: “No es solamente un tema de cuota, es un tema de cómo prevalece el interés de que esta especie, la merluza, pueda preservarse. Tenemos problemas con la reproducción y con la escasez del recurso“.

“La medida que se le da una mayor cuota a la industria, también tiene un problema de preservación del recurso. Esta ley de fraccionamiento tenía por objetivo, uno, ayudar en la preservación de las distintas pesquerías; dos, fortalecer a la pesca artesanal, que producto de la llamada Ley Longueira quedó en un desmedro. No se está cumpliendo este objetivo que tiene la ley en el caso de la merluza“, puntualizó la presidenta del Partido Socialista.

En tanto, la senadora cuestionó que “producto de este error, entre comillas, de los números, finalmente se reabra la discusión y que la reapertura de la discusión termine favoreciendo nuevamente a la pesca industrial”.

Mientras los pescadores esperan una respuesta por parte del Ejecutivo, el trámite legislativo del proyecto continúa en el Parlamento. El informe que emane la Comisión Mixta de Pesca deberá ser aprobado por ambas cámaras antes de ser proyecto de ley. Además, es importante recalcar que de las 22 pesquerías en discusión, en 21 se llegó a un gran consenso.