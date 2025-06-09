Paulina Núñez (RN) desdramatiza baja en encuestas de Matthei: “Es la única que le puede ganar a la izquierda en segunda vuelta”

Alerta en Chile Vamos generaron los resultados de la reciente encuesta Cadem, en la que por primera vez José Antonio Kast superó a Evelyn Matthei en preferencias presidenciales. Con un 17% de las menciones, el líder del Partido Republicano dejó atrás el 16% de la exalcaldesa de Providencia.

A pesar de este nuevo escenario, desde la coalición de derecha llaman a la calma. En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la senadora de Renovación Nacional, Paulina Núñez, remarcó de entrada que “la campaña recién comienza”.

“La semana pasada llevamos a cabo el lanzamiento, donde presentamos cuáles van a ser nuestras fuerzas. Rescatar a la Evelyn, esta mujer cercana, una mujer empática, una mujer que la vimos con mucha fuerza cuando fue alcaldesa en terreno, preocupándose de los problemas. Y por otro lado lo Matthei, aquella que sabemos que es capaz de golpear la mesa cuando corresponde”, resaltó una de las voceras de campaña de la abanderada de Chile Vamos.

La senadora destacó la trayectoria y experiencia política de la candidata de la coalición. Por ello, insistió en que “estamos recién partiendo” e incluso desdramatizó el resultado de las encuestas señalando que Matthei “se ha mantenido durante mucho tiempo primera en las encuestas”.

Incluso, Núñez se aventuró con la estrategia que debe adoptar la coalición en estos momentos. “Estamos muy conscientes de que tenemos que hablarle a los indecisos. Aquellos que todavía no tienen un candidato o candidata escogido. Aquellos que están viendo qué va a ocurrir en las próximas semanas. Y esos indecisos no se van a convencer con una idea de izquierda o derecha, sino que algo concreto que les permita solucionar lo que para ellos es inquietante”, expresó.

A su vez, abordó el camino de Evelyn Matthei en un confrontamiento con la ultraderecha. Para la parlamentaria, “hay una sola derecha que le puede ganar a la izquierda en segunda vuelta y esa es Evelyn Matthei, y en eso nuestro propio electorado tiene que estar consciente”.

“Llegando al gobierno, es Evelyn Matthei la que no solamente va a tomar la decisiones sin miedo, que hoy pueden estar viendo que pueden ser tomadas por José Antonio Kast, sino que también tiene equipo para sacar adelante acuerdos que el país necesita”, manifestó la senadora de Chile Vamos.

Paulina Núñez reiteró que la clave para la candidatura es apuntar a los indecisos: “Tenemos que ser capaces de transmitir que, primero, es la única que le puede ganar a la izquierda en segunda vuelta con un voto obligatorio. Tenemos que llegar desde los indecisos, pasando por nuestro electorado, también por alguien que haya votado en la primaria oficialista y que no se sienta representado por quien ganó”.

En ese sentido, una de las voceras de la abandera enfatizó que es “es muy importante entender que quien está indeciso, no está disponible a marcar por un extremo ni por otro extremo. Está observando qué pasa con los candidatos como Evelyn Matthei para ver qué le propone y si lo convence o no”.