¿Persistir en la unidad o explorar otros caminos? La interrogante oficialista tras el portazo de Mulet a lista única parlamentaria

No solo hay tensión oficialista en la arista presidencial, sino también en la parlamentaria, luego de que el abanderado de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), Jaime Mulet, se desmarcara de la negociación por una lista única que, de hecho, el próximo jueves iniciarán los secretarios de los partidos dentro de la alianza de gobierno con el objetivo de garantizar el triunfo ante la derecha en los próximos comicios de noviembre.

Mulet argumentó que su colectividad no está “para hacer arreglines y listas entre cuatro paredes“, afirmando en Emol TV que esto solo favorecería a “dos o tres partidos”, instando así a una “competencia amplia” y en todas las regiones. “Nosotros estamos definidos, estamos esperando quiénes van con nosotros y si no, ojalá no ocurra, pero incluso está la posibilidad que vayamos solos. Y si, ojalá no ocurra, porque obviamente es más complejo electoralmente, pero no le tenemos miedo a eso”, agregó.

Esto, a contrapelo de lo que ha sido el llamado que, en reiteradas ocasiones, ha extendido el Presidente Gabriel Boric a su conglomerado. Por lo mismo, desde el gobierno siguen la negociación con bastante atención. La vocera (s) de La Moneda, Aisén Etcheverry, refrendó que el Ejecutivo apuesta “por una alianza lo más amplia posible, que nos permita sostener principios que son esenciales y fundamentales del progresismo frente a un contexto nacional e internacional donde vemos una amenaza fuerte a ciertos derechos y garantías que hemos ido logrando como sociedad”.

“Estoy pensando en los derechos de las mujeres, por ejemplo, donde vemos que hay retrocesos de ciertos sectores de la derecha. Estoy pensando en la valoración que se le entrega a la democracia. Estoy pensando en materias de seguridad, como por ejemplo, el uso de armas”, añadió.

En la alianza de gobierno, la idea de Mulet dio pie a que se transparentaran divisiones entre los que piden hacer el intento y los que miran con buenos ojos la alternativa de explorar, en unidad, otros caminos como el ir en dos listas parlamentarias. Lo anterior, en el marco de que en la interna hay consenso de que las nueve fuerzas no caben en una sola lista, si se incluye además a la Democracia Cristiana.

El presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, afirmó que la decisión se tomará en conversaciones que determinarán no solo los intereses de cada colectividad, sino también la efectividad de la estrategia electoral.

“Lo que nosotros haremos, de manera responsable, es llamar primero a iniciar estos trabajos, verificar justamente que la estrategia electoral sea lo más factible, positiva y con mayor rédito a las pretensiones de todos los partidos y desde allí tomar una decisión si vamos en una lista o dos listas. Nosotros no nos cabe duda de que tanto un escenario como el otro traen beneficios, tienen sus virtudes, pero también sus defectos y es justamente esa arquitectura, ese trabajo, ese análisis que vamos a iniciar ya de manera pragmática”, señaló.

Consultada sobre la materia, la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, indicó que la postura de Mulet no ha sido discutida dentro de la alianza, pero que su tienda persistirá en la unidad.

“Nosotros vamos a buscar la fórmula de que tengamos mayorías en el Congreso, de que podamos defender tantas avances que hemos tenido y no que gane una derecha como pasó en el segundo proceso constitucional donde se impusieron los republicanos que terminaron por dejar sin efecto un nuevo proceso constitucional. Entonces, vamos a hacer todo lo posible por la unidad”, dijo.

Desde el Frente Amplio, el secretario general, Andrés Couble, sostuvo que “en el corto plazo creemos que es importante enfrentar la elección parlamentaria en una lista única, ya que eso maximiza las posibilidades de tener una mayoría en el Congreso”.

“En caso de haber una dispersión en el progresismo, se corre el riesgo de que la derecha obtenga cuatro séptimos en la Cámara de Diputados y que también obtenga una mayoría en el Senado que se perpetúe por ocho años. Por lo tanto, lo que está en juego es mucho y más allá de la posición particular de un partido”, declaró.

Por su parte, el secretario general del PPD, José Toro Kemp, abogó por “explotar la unidad en todas sus fórmulas y nosotros creemos, y lo hemos dicho permanentemente, que una lista única es la mejor manera en que se expresa esa unidad, pero tampoco es un dogma, pero tenemos que trabajarlo, hacer el intento“.