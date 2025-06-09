Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Seguridad en colegios: Cataldo descarta detectores de metal y apunta a “mayor seguridad en entornos”

El ministro de Educación justificó la negativa señalando la "vulneración de algunos derechos", el alto costo de este instrumento y los requerimientos tanto de personal como de protocolos que necesitarían los pórticos para funcionar adecuadamente.

El ministro de Educación justificó la negativa señalando la "vulneración de algunos derechos", el alto costo de este instrumento y los requerimientos tanto de personal como de protocolos que necesitarían los pórticos para funcionar adecuadamente.

EducaciónSeguridad

Afrontar los problemas de seguridad en los colegios, sobre todo vinculados a convivencia, pero sin que se transformen en “asuntos policiales”, fue el foco de la reunión que sostuvieron el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones.

El titular de Seguridad manifestó que pusieron a disposición los resultados de trabajos de las policías en los entornos de los establecimientos educacionales en materia de delitos de drogas y narcotráfico en general. Así como también los estudios realizados sobre “las trayectorias de los estudiantes que son víctimas o que son victimarios de delito”.

No obstante, el foco se centró en lo ocurrido en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de La Paz luego de la balacera ocurrida a fines de mayo, y las medidas que se podrían implementar tanto en dicho establecimiento como en otros. Una de ellas, descartada de momento por el ministro de Educación, es la de colocar pórticos detectores en los ingresos.

Pese a mostrarse abierto a una discusión más en profundidad a futuro, Cataldo desechó la idea mencionando que “esta decisión tiene que tener un anclaje muy potente en la evidencia”. “La evidencia no nos indica necesariamente que la instalación de pórtico sea la herramienta más eficiente para lograr el objetivo”, aseveró.

Autoridades de gobierno en un punto de prensa

Autoridades de gobierno se reúnen para evaluar y definir el Plan de Seguridad en establecimientos educacionales. Dragomir Yankovic/Aton Chile

Hay un tema de garantía de derechos. Hoy la normativa no permite que estos instrumentos se instalen porque asociado a ello viene también la vulneración de algunos derechos. Hay otros temas operativos, que tiene que ver con el alto costo que esto implica. Estamos hablando de entre $4000 y $5000 dólares solo el pórtico. Para que esto sea eficiente, probablemente habría que pensar en otro tipo de tecnología como escáner que permitan identificar el contenido, eso ya eleva los costos muy por encima”, prosiguió detallando el secretario de Estado, agregando además que se requeriría personal capacitado y definirse protocolos.

De acuerdo con Cataldo, tras hablar con las comunidades afectadas luego del incidente, estas habrían solicitado “mayor seguridad en los entornos” y que las inversiones se traduzcan en “cercos perimetrales, mejorar la seguridad de los accesos, de las ventanas, entre otras cosas que son mucho más costo eficiente en términos positivos deseadas por las propias comunidades educativas”.

En ese aspecto, el ministro destacó la intervención psicosocial en la comunidad, así como la inversión que se realizará en infraestructura del recinto escolar.

Por su lado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, expuso que medidas como la instalación de un reten en las afueras del establecimiento se irán evaluando “caso a caso”. En esa línea, planteó la posibilidad de realizar intervenciones al interior de los colegios. “Para nosotros es clave, en la medida que la convivencia escolar sea adecuadamente gestionada, los incidentes de violencia fuera de los establecimientos pueden reducirse en otros términos. Una convivencia escolar adecuadamente gestionada incluye a toda la comunidad educativa, permite reducir las denuncias de ilícitos que pueden ocurrir en torno a los establecimientos educacionales”, manifestó.

Reunión entre Seguridad y Educación por colegios

Reunión entre las carteras de Seguridad y Educación junto a Carabineros por violencia en los colegios. Dragomir Yankovic/Aton Chile

El titular de Seguridad apuntó también a factores de riesgo relevantes en los hechos de violencia en los colegios y la necesidad de que los programas del Estado se puedan actuar más eficientemente para atajar el problema desde su raíz. En esa línea, el ministro de Educación, remarcó que lo más concreto en el corto y mediano plazo será “la articulación en materia de gobernanza de datos”.

“Articulando estos sistemas de alerta temprana que disponemos como sistema, tanto los que tiene Seguridad como los que tenemos en Educación. En el Mineduc tenemos el sistema de protección de la trayectoria educativa, que concentra información de los estudiantes desde que ingresan a una sala cuna hasta que egresan de la universidad, donde podemos evidenciar por ejemplo si hay interrupción de trayectoria educativa”, señaló Cataldo.

En esto, el encargado de la cartera de Educación apuntó al Programa Lazos como una iniciativa que arrojó buenos resultados, pero lamentó casos en los que “las familias eluden ser intervenidos por el programa”. “En una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad, nosotros podríamos ir subsanando el tipo de llegada a la intervención, haciéndola más eficiente y pudiendo anticiparnos a que este tipo de situaciones ocurran”, clarificó Cataldo.

Una buena parte de los niños y adolescentes que se ven involucrados en estos hechos ya antes han estado vinculados a comisiones de delitos, ya sea como víctima o victimario. Por lo tanto, si el sistema permitiese hacer más eficiente la llegada y la intervención, podríamos estar frente a un hecho muy concreto que es evitar que sucedan estas otras comisiones de delito que son mucho más graves”, indicó.

En otras materias, Cataldo anunció la implementación del programa de bienestar socioemocional, que se traducen en talleres de deporte, cultura y ciencia, entre otros, que llegará a más de 40 mil estudiantes en su etapa inicial, y que tiene como objetivo mejorar la convivencia educativa.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Sin financiamiento 2026: sitios de memoria alertan incertidumbre y riesgo en su funcionamiento
post-title
Acusan impacto en costo de vida: oposición pide al Presidente Kast revertir alza de combustibles vía decreto
post-title
“Es el 0,09% del presupuesto del Minvu”: gobernador Orrego presiona para retomar obras del eje Nueva Alameda
post-title
Equipo "Chile Sale Adelante": la estrategia del Gobierno para dar seguimiento a medidas por alza en combustibles

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X