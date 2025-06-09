Seguridad en colegios: Cataldo descarta detectores de metal y apunta a “mayor seguridad en entornos”

Afrontar los problemas de seguridad en los colegios, sobre todo vinculados a convivencia, pero sin que se transformen en “asuntos policiales”, fue el foco de la reunión que sostuvieron el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, en conjunto con Carabineros y la Policía de Investigaciones.

El titular de Seguridad manifestó que pusieron a disposición los resultados de trabajos de las policías en los entornos de los establecimientos educacionales en materia de delitos de drogas y narcotráfico en general. Así como también los estudios realizados sobre “las trayectorias de los estudiantes que son víctimas o que son victimarios de delito”.

No obstante, el foco se centró en lo ocurrido en el Colegio Nuevos Horizontes de San Pedro de La Paz luego de la balacera ocurrida a fines de mayo, y las medidas que se podrían implementar tanto en dicho establecimiento como en otros. Una de ellas, descartada de momento por el ministro de Educación, es la de colocar pórticos detectores en los ingresos.

Pese a mostrarse abierto a una discusión más en profundidad a futuro, Cataldo desechó la idea mencionando que “esta decisión tiene que tener un anclaje muy potente en la evidencia”. “La evidencia no nos indica necesariamente que la instalación de pórtico sea la herramienta más eficiente para lograr el objetivo”, aseveró.

“Hay un tema de garantía de derechos. Hoy la normativa no permite que estos instrumentos se instalen porque asociado a ello viene también la vulneración de algunos derechos. Hay otros temas operativos, que tiene que ver con el alto costo que esto implica. Estamos hablando de entre $4000 y $5000 dólares solo el pórtico. Para que esto sea eficiente, probablemente habría que pensar en otro tipo de tecnología como escáner que permitan identificar el contenido, eso ya eleva los costos muy por encima”, prosiguió detallando el secretario de Estado, agregando además que se requeriría personal capacitado y definirse protocolos.

De acuerdo con Cataldo, tras hablar con las comunidades afectadas luego del incidente, estas habrían solicitado “mayor seguridad en los entornos” y que las inversiones se traduzcan en “cercos perimetrales, mejorar la seguridad de los accesos, de las ventanas, entre otras cosas que son mucho más costo eficiente en términos positivos deseadas por las propias comunidades educativas”.

En ese aspecto, el ministro destacó la intervención psicosocial en la comunidad, así como la inversión que se realizará en infraestructura del recinto escolar.

Por su lado, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, expuso que medidas como la instalación de un reten en las afueras del establecimiento se irán evaluando “caso a caso”. En esa línea, planteó la posibilidad de realizar intervenciones al interior de los colegios. “Para nosotros es clave, en la medida que la convivencia escolar sea adecuadamente gestionada, los incidentes de violencia fuera de los establecimientos pueden reducirse en otros términos. Una convivencia escolar adecuadamente gestionada incluye a toda la comunidad educativa, permite reducir las denuncias de ilícitos que pueden ocurrir en torno a los establecimientos educacionales”, manifestó.

El titular de Seguridad apuntó también a factores de riesgo relevantes en los hechos de violencia en los colegios y la necesidad de que los programas del Estado se puedan actuar más eficientemente para atajar el problema desde su raíz. En esa línea, el ministro de Educación, remarcó que lo más concreto en el corto y mediano plazo será “la articulación en materia de gobernanza de datos”.

“Articulando estos sistemas de alerta temprana que disponemos como sistema, tanto los que tiene Seguridad como los que tenemos en Educación. En el Mineduc tenemos el sistema de protección de la trayectoria educativa, que concentra información de los estudiantes desde que ingresan a una sala cuna hasta que egresan de la universidad, donde podemos evidenciar por ejemplo si hay interrupción de trayectoria educativa”, señaló Cataldo.

En esto, el encargado de la cartera de Educación apuntó al Programa Lazos como una iniciativa que arrojó buenos resultados, pero lamentó casos en los que “las familias eluden ser intervenidos por el programa”. “En una alianza estratégica entre el Ministerio de Educación y el Ministerio de Seguridad, nosotros podríamos ir subsanando el tipo de llegada a la intervención, haciéndola más eficiente y pudiendo anticiparnos a que este tipo de situaciones ocurran”, clarificó Cataldo.

“Una buena parte de los niños y adolescentes que se ven involucrados en estos hechos ya antes han estado vinculados a comisiones de delitos, ya sea como víctima o victimario. Por lo tanto, si el sistema permitiese hacer más eficiente la llegada y la intervención, podríamos estar frente a un hecho muy concreto que es evitar que sucedan estas otras comisiones de delito que son mucho más graves”, indicó.

En otras materias, Cataldo anunció la implementación del programa de bienestar socioemocional, que se traducen en talleres de deporte, cultura y ciencia, entre otros, que llegará a más de 40 mil estudiantes en su etapa inicial, y que tiene como objetivo mejorar la convivencia educativa.