Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 27 de marzo de 2026


Senadora Provoste llama al Gobierno a entregar recursos extra tras fuerte sismo

La parlamentaria solicitó reuniones con los ministros de Educación e Interior para pedir soluciones concretas y apoyos ágiles.

La parlamentaria solicitó reuniones con los ministros de Educación e Interior para pedir soluciones concretas y apoyos ágiles.

Nacional

Tras la reunión del Cogrid Regional, la senadora Yasna Provoste señaló que es fundamental que La Moneda llegue con nuevos recursos para la emergencia provocada por el sismo en Atacama el viernes pasado, y con ayudas a través de los municipios, Sercotec, Corfo y platas adicionales para Educación.

“Valoramos el catastro de los municipios y el compromiso del Gobierno Regional“, agregó Provoste.

Asimismo, la representante de Atacama aclaró que seguirán trabajando en coordinación con Bomberos para mejorar los planes de prevención y de acción ante catástrofes.

Además, la parlamentaria indicó que los daños en infraestructura educativa son importantes en la Universidad de Atacama y en varios colegios del norte de la región, por lo que se necesitan recursos adicionales.

De igual modo, Provoste aclaró que se necesitan recursos y ayuda de Sercotec y Corfo para apoyar a los pequeños emprendedores afectados por el sismo.

Finalmente, la senadora de Atacama explicó que, así como hay viviendas sociales afectadas —como el caso de Palomar II en Copiapó—, se debe ampliar el catastro de viviendas dañadas en la región.

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