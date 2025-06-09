Sistema frontal afectará a siete regiones: autoridades comienzan a tomar medidas preventivas

Un sistema frontal afectará a la Región Metropolitana a partir de la noche del miércoles, con precipitaciones estimadas entre 10 y 20 milímetros y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h. Ante este escenario, se activó una Mesa Técnica de Coordinación encabezada por el delegado presidencial regional, Gonzalo Durán; junto al director regional de Senapred, Miguel Muñoz; y el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Las autoridades coordinaron acciones con todos los servicios públicos, municipios, empresas eléctricas y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), con el objetivo de minimizar los riesgos asociados al evento climático.

Durante la reunión se identificaron puntos críticos, revisaron obras de infraestructura preventiva y reforzaron los planes de contingencia. Entre los puntos mencionados, se destacó que comunas como San José de Maipo y Lo Barnechea ya están trabajando en coordinación con Senapred, debido a su historial de remociones en masa y vulnerabilidad ante eventos meteorológicos.

Por otro lado, uno de los focos principales es la protección de personas electrodependientes. Según informó Durán, la mayoría ya cuenta con generadores en sus domicilios, y se está trabajando para asegurar su atención prioritaria en caso de cortes de energía.

“Hacemos un llamado a todas las personas electrodependientes que no se han inscrito, a que lo hagan de manera oportuna, para que sean atendidos prioritariamente en caso de afectación al sistema eléctrico”, señaló Durán.

De igual forma, el gobernador Claudio Orrego, advirtió que este fenómeno no es un evento aislado, sino parte de un tren de sistemas frontales que se extenderá hasta el domingo, por lo que “el llamado es claro: prevenir, limpiar canaletas y reportar cortes de luz”, indicó.

En tanto, el director Senapred, Miguel Muñoz, explicó que el sistema ingresará por la provincia de Melipilla y que “esta es una mesa de trabajo frente a un evento en desarrollo. Evaluaremos con la información que llegue si corresponde activar una alerta temprana preventiva para reforzar el monitoreo y la respuesta municipal”.

Muñoz también aclaró que, si bien se esperan vientos fuertes, no se trata de un fenómeno tan extremo como el registrado el año pasado, cuando las ráfagas superaron los 100 km/h. “Esta mesa de coordinación busca aplicar las lecciones aprendidas y fortalecer la respuesta preventiva”, agregó.

Las autoridades informaron que ya están desplegadas 45 motobombas en los municipios y se realizaron obras preventivas en sectores como Pudahuel, Maipú y Lampa. Desde la SEC, Fernando Fredes aseguró que las empresas eléctricas fueron instruidas para activar sus planes de invierno, reforzar cuadrillas y canales de atención.

Asimismo, las autoridades recomendaron a la ciudadanía tener linternas con pilas, radios portátiles, y mantener cargados los teléfonos celulares. En caso de cortes de luz, los afectados deben reportarlos directamente a las empresas eléctricas o a través del sitio web de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: www.sec.cl.

“Todas las instituciones públicas están trabajando, pero sin la colaboración de los vecinos y el cumplimiento del deber por parte de las empresas, será insuficiente. La prevención es tarea de todos”, reiteró el gobernador Orrego.

Otras regiones del país

Desde el nivel central, la vocera de Gobierno, Aisén Etcheverry, también se refirió al sistema frontal que afectará a gran parte del país, incluyendo la Región Metropolitana. La autoridad destacó que este fenómeno se enmarca dentro de un escenario más amplio que va desde Coquimbo hasta Biobío, y que el Gobierno trabaja de forma anticipada para enfrentar la temporada invernal.

“Como Gobierno estamos y hemos trabajado de forma anticipada para proteger a las familias chilenas, para enfrentar los desafíos de esta temporada con medidas que son muy concretas, que se enmarcan en lo que conocemos como el Plan de Invierno”, señaló Etcheverry.

Este plan, iniciado en enero, contempla más de 12 mil trabajos de mitigación de riesgo, 905 intervenciones del MOP en caminos y obras de infraestructura, y más de mil 600 acciones de mantenimiento eléctrico lideradas por la SEC, incluyendo inspecciones, podas preventivas y reemplazos de equipos.

La vocera se refirió directamente hacia las empresas eléctricas a para que redoblen esfuerzos preventivos, recordando que los usuarios pagan por un servicio continuo y que la preparación no puede depender únicamente de las fiscalizaciones posteriores. “Sabemos con anticipación que esto va a ocurrir. Por lo tanto, el llamado es a tomar las acciones preventivas para evitar que tengamos cortes de luz y afectación del servicio”, enfatizó.