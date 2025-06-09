Vampyr llega a Matucana 100: la obra de Manuela Infante que reinterpreta el mito del vampiro desde el sur del mundo

El Centro Cultural Matucana 100 presenta “Vampyr”, la más reciente creación de la directora chilena Manuela Infante, una de las voces más influyentes del teatro contemporáneo latinoamericano. El montaje, que se presentará entre el 19 de junio y el 6 de julio, es la tercera parte de una trilogía que comenzó con “Estado vegetal” y “Cómo convertirse en piedra”, donde la autora profundiza en un teatro no antropocéntrico y decolonial.

“Vampyr es una obra sobre unas criaturas desobedientes del mandato que exige separar naturaleza de humanidad. Son mitad animal, mitad tierra, mitad muerto, mitad vivo y mitad humano”, adelantó la artista.

Sumando que “es importante hoy en día pensar los temas complejos a los que nos enfrentamos globalmente desde perspectivas trenzadas, pues es precisamente sobre las divisiones binarias como naturaleza/humanidad que se sostiene la explotación y la apropiación. El humor no es un barniz superficial que uno le pone a una obra. Para mí, el humor es precisamente donde se encarna la política”.

Así, “Vampyr” se instala como un falso documental escénico que reimagina el mito del vampiro europeo desde una perspectiva latinoamericana, proponiendo la figura de un vampiro sudaca: híbrido, desorientado e imposible de clasificar. Con humor negro y una estética provocadora, la obra cuestiona la división entre naturaleza y cultura, explorando figuras como el murciélago hematófago chileno —especie amenazada por los parques eólicos— y los trabajadores nocturnos de territorios afectados por la explotación energética.

Más que un montaje sobre criaturas sobrenaturales, “Vampyr” es una obra crítica que desenmascara el neocolonialismo verde, ese que bajo la promesa de energía limpia reproduce prácticas de extracción y despojo. A través de una poética escénica inconfundible, Infante propone una reflexión urgente sobre el agotamiento, el trabajo, la energía y el vínculo con los animales no humanos que habitan nuestros territorios.

Esta nueva propuesta de Infante, reconocida por su capacidad de abrir nuevas preguntas desde la escena, invita al espectador a habitar un espacio lleno de tensiones entre lo visible y lo invisible, lo vivo y lo inerte, lo humano y lo otro. Una experiencia provocadora e intelectualmente estimulante que continúa expandiendo los márgenes del lenguaje teatral.