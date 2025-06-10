"Acorralado" y "vulnerable": Guillermo Holzmann analiza estrategia de Trump frente a las protestas migratorias

La escalada de tensión en Estados Unidos por las redadas migratorias sigue creciendo, pues continúan las protestas en Los Ángeles contra las detenciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y contra las políticas migratorias de Donald Trump.

Tras el despliegue de la Guardia Nacional, al que se sumaron 700 elementos del cuerpo de Marines, se desarrolla el quinto día de movilizaciones. Éstas incluso ya han comenzado a extenderse a otras ciudades de Estados Unidos. Los últimos reportes señalan que New York, Philadelphia y Austin, entre otros puntos del país, han visto a centenares de manifestantes desplegarse por las calles en contra de la administración de Trump, también criticando la coerción utilizada por el presidente para contener las protestas.

“Hay una reacción de parte de un sector de la población estadounidense, de aquellos inmigrantes indocumentados o en riesgo de ser deportados, que justamente suceden en uno de los estados, California, que es mayormente proclive a aceptar a este tipo de personas”, comentó en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el analista internacional Guillermo Holzmann.

El experto puso el foco sobre la raíz del problema: las “ciudades santuario”, como Los Ángeles, es decir, aquellas que son parte de una red de jurisdicciones reconocidas para migrantes en situación de irregularidad, y la intensificación del líder republicano de su política contra estas.

“Los Ángeles ya tiene historia en los años 90, por el tema de discriminación, y que significó todo un cambio en la manera que se estaba manejando el tema racial en Estados Unidos. California es un estado, yo diría emblemático, desde el punto de vista donde comienzan las protestas que luego tienen impacto nacional en Estados Unidos”, comenzó relatando.

Sobre las “ciudades santuario”, Holzmann explica que se da una lógica de “enfrentamiento ideológico entre la política ‘antiwoke’ de Donald Trump con la permisividad de los demócratas”. “En la práctica lo que hacen, para Donald Trump, es destruir a Estados Unidos y no cooperar con su crecimiento”, agregó.

En estos casos, como en California, la política migratoria se ha intensificado, detalla Holzmann, por ser “estados donde hay dominio demócrata en las elecciones”.

🚨DEVELOPING: Anti ICE / Free Palestine / LGBT protest in Austin Texas. This group already defaced a federal building. Pray for peace. pic.twitter.com/eIrpVKNAgc — Joseph Trimmer (@JosephTrimmer_) June 10, 2025

Si bien, considerando su discurso previo a ser electo nuevamente como presidente de Estados Unidos, no sorprenden las medidas adoptadas por Donald Trump, pero a Guillermo Holzmann sí le llama la atención cómo ésta se está aplicando.

“Porque hay muchos casos de migrantes que tienen ciudadanía estadounidense e igualmente son deportados. El tema de la separación de familias, temas que se habían superado con los gobiernos demócratas, y que hoy con un gobierno republicano son cuestiones que no tienen relevancia ni importancia, eso rompe un esquema cultural, particularmente en Los Ángeles”, señaló el analista.

En específico, Holzmann alerta sobre las maniobras al filo de la ley de parte de Trump para contener las protestas. “Coloca en la mesa una zona gris. Porque efectivamente está usando una ley, pero esa ley es cuando se ha roto el orden público y se requiere imponerlo a todo evento, cosa lo cuál no sería el caso ahora, más allá de la intensidad de las protestas”, expresó.

“Lo otro que hace el gobernador del Estado de California, Gavin Newsom, es en la práctica colocar sobre la mesa que Donald Trump está haciendo cosas institucionales y para las cuáles no tiene atribución, pensando que para movilizar a la Guardia Nacional requiere pedirle permiso al gobernador o al menos avisarle. En ese sentido, el conflicto no solamente está empezando a aumentar en las calles, sino que también empieza aparecer en la agenda pública el impeachment, es decir, el juicio político en que varios demócratas empiezan a mirar con mucha atención que Trump ha abusado de la orden ejecutiva”, señaló el experto.

La “tormenta perfecta” para Trump

Aunque el contexto actual abre un escenario ideal para las políticas coercitivas de Donald Trump, según indicó Holzmann, también da muestras de cierta incomodidad en el presidente estadounidense ante el nulo avance de sus promesas de campaña, razón que lo llevó a intensificar sus políticas migratorias como una manera de no perder la confianza de su electorado.

“Donald Trump en términos ideológicos es un líder de la oportunidad. Y en esa perspectiva hoy día, Trump se aprovecha de promesas de campaña donde responsabiliza a los inmigrantes de los problemas que dejan los demócratas, y particularmente Biden, de una inmigración no controlada, de una frontera que no se controla ni en Canadá ni en México, y al aprovechamiento comercial”, recordó.

Pero esto, a su vez, viene de la mano con un contexto donde el jefe de la Casa Blanca, “no ha conseguido la tregua o pacificación en Ucrania, no ha conseguido superar el conflicto en Medio Oriente, no ha logrado todavía resultados con China, es decir, hay un Donald Trump que está un tanto acorralado internamente”.

Por ello, hay preocupación en el magnate. “No ha conseguido los resultados en política exterior, ni tampoco resultados visibles en política interior. Entonces, hoy día Donald Trump está viviendo su etapa más vulnerable desde que asume”, advirtió el especialista en materia internacional.

“Frente a la vulnerabilidad, Trump lo que hace es asumir el máximo riesgo, la máxima posibilidad. Y esa máxima posibilidad la estamos viendo en Los Ángeles con el despliegue de la Guardia Nacional y los Marines. Y el indicador futuro es si efectivamente logra evitar que haya protestas en otros estados este fin de semana”, explicó el analista.

HAPPENING NOW 🚨: Protestors are being arrested and taken in to a LAPD shuttle bus. From my understanding, they will all be taken in, processed and cited for unlawful assembly. Los Angeles, CA pic.twitter.com/W5xroDMXZp — Anthony (@AnthonyCabassa_) June 10, 2025

Neutralizar las protestas en Los Ángeles aparece como un factor clave para Trump de cara al futuro. “Va a ganar un punto político no menor que le va a cooperar en las elecciones de medio tiempo del próximo año. A pesar de ser un tema puntual, realmente son minorías, pero minorías de alta intensidad, con mucha violencia. Esa neutralización de estos grupos que están protestando resulta fundamental”, manifestó Holzmann.

“Estos grupos han logrado una cobertura mediática que lo transforman en un problema político mayor de lo que es. Eso es lo que Donald Trump está en este minuto tratando de controlar. Más allá del nivel de injusticia o falta de equidad que hay en el trato con los migrantes. En eso es pragmático”, complementó el analista.

Una de las posibles vías que se han planteado, incluso por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es la de una de una reforma migratoria. No obstante, Guillermo Holzmann descarta que pueda darse una solución así en el corto plazo: “Podría ser, pero después de que Trump de por finalizado un período de deportación. Hoy no es el momento ni la oportunidad para plantear una reforma migratoria. Si Trump se abriese a eso, va a exigirle al Congreso que le aprueben el presupuesto del próximo año con el nivel de deuda y baja de impuestos y todo lo que conlleva”.