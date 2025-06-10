Cumbre ONU: organizaciones medioambientales llaman a los jefes de Estado a ratificar el Tratado Global de los Océanos

Con el Mediterráneo de fondo, los líderes mundiales se reúnen esta semana para que los países ratifiquen el Tratado Global de los Océanos, un acuerdo internacional histórico de la Naciones Unidas que busca proteger la biodiversidad marina en alta mar.

El Tratado Global de los Océanos se aprobó en marzo de 2023 y tiene como objetivo proteger al menos el 30% de los océanos para 2030, incluyendo la creación de áreas protegidas y la regulación de actividades como la pesca ilegal y la minería submarina. Para que entre en vigor, requiere la ratificación por parte de al menos 60 países. Chile fue el primer país en ratificarlo, marcando un hito en la lucha por la conservación de los océanos.

El secretario general de la ONU, António Guterres, inauguró el lunes la conferencia y lanzó una dura acusación contra la fracturada relación de la humanidad con el mar: “El océano es el recurso compartido por excelencia (…) Pero le estamos fallando”.

Los océanos, advirtió, están absorbiendo el 90% del exceso de calor procedente de las emisiones de gases de efecto invernadero y están cediendo bajo la presión de la sobrepesca, el aumento de las temperaturas, la contaminación por plásticos y la acidificación. Los arrecifes de coral están muriendo. Las poblaciones de peces están colapsando. La subida del nivel del mar, dijo, pronto podría “sumergir deltas, destruir cultivos y engullir costas, amenazando la supervivencia de muchas islas”.

Según datos de los científicos reunidos en vísperas de la cumbre, el 10% de las especies marinas están en vía de extinción, la sobrepesca amenaza el 37% de las poblaciones de peces y los mares se calientan bajo el efecto del exceso de CO2, poniendo en peligro numerosas especies como los corales.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la vocera de Greenpeace Chile, Silvana Espinosa, detalló que como organización se propusieron llegar a la conferencia de Naciones Unidas sobre los océanos en el año 2025 con el Tratado Global de los Océanos ratificado: “Hoy lo han ratificado 50 países más la Unión Europea, por lo que estamos muy cerca de alcanzar los 60 que se requieren para que entre en vigor. Por eso, nuestro llamado es claro y urgente, ratificar este tratado ahora para hacer posible la meta de proteger al menos el 30% de nuestros océanos de aquí al 2030“.

En esa línea, la vocera de Greenpeace detalló que: “Proteger los océanos es proteger la vida en la Tierra. Los océanos son nuestros grandes aliados frente a la crisis climática, regulan el clima, capturan enormes cantidades de dióxido de carbono, generan oxígeno y son el hogar de una biodiversidad marina asombrosa que aún ni siquiera terminamos de conocer. Son fuente de alimento, sustento y cultura para millones de personas en el mundo”.

Asimismo, destacó el liderazgo de Chile en la protección del océano. “Fue uno de los primeros países en ratificarlo y hoy postula para albergar la secretaría que lo implementará. Este es un liderazgo que queremos que inspire a otros países a actuar con la misma decisión. Desde Greenpeace estamos trabajando a nivel global con nuestras oficinas en todo el mundo para impulsar la ratificación de este tratado histórico, porque de él depende no solo la salud de los océanos, sino también nuestra propia salud y la del planeta que compartimos”, afirmó.

“La conferencia de la ONU es el espacio donde los países deben avanzar con compromisos reales y la ratificación del Tratado Global de los Océanos es una de las acciones más concretas y necesarias que podemos tomar en este momento“, aseveró Espinosa.

El liderazgo de Chile en la protección de los oceanos

Chile no solo fue el primer país en firmar el tratado, sino que, además, está postulando a Valparaíso como sede de la Secretaría del tratado una vez éste entre en vigor.

En diálogo con nuestro medio, Macarena Martinic, abogada y coordinadora de empoderamiento y participación pública en ONG FIMA, detalló que hay incertidumbre acerca de si se alcanzará la ratificación del acuerdo por 60 países durante esta semana de conferencia. Además, destacó la postulación de nuestro país como sede de la secretaria del tratado: “Es fundamental que la sede pueda estar en Chile y sobre todo en Latinoamérica”.

“Es un tratado que contempla muchas disposiciones relevantes para la región en términos de generación de capacidades, transferencia de tecnología, acceso equitativo a los recursos marinos genéticos, las evaluaciones de los proyectos que ocurren en alta mar y sobre todo también la creación de áreas marinas protegidas”, detalló la abogada.

En esa línea, puntualizó que “Chile ha sido un ejemplo hasta el momento, pero queda muchísimo por avanzar. Esperamos que, no solamente que Chile logre esta secretaría, sino que también, en caso de, también pueda hacer, fortalecer, profundizar la coherencia a nivel interno con la gobernanza de las áreas marinas protegidas y también con el rescate de las prácticas y los conocimientos de los territorios que están generando prácticas sostenibles y de cuidado del maritorio”.

La conferencia se extenderá hasta el viernes 13 de junio. Hasta el cierre de esta edición, 50 países han ratificado el acuerdo.