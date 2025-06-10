CUT rechaza dictamen de Contraloría que descontaría sueldo a profes: Usaron "su legítimo derecho a la movilización"

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile (CUT) manifestó su “solidaridad” con el gremio docente tras el dictamen emitido por la Contraloría General de la República (CGR), que mandata a los Servicios Locales de Educación Pública a aplicar descuentos en las remuneraciones de los profesores que adhieran a paralizaciones.

A través de una declaración pública la CUT expresó su “solidaridad” “con las y los trabajadores de la educación, y en particular con el Colegio de Profesoras y Profesores de Chile, ante el dictamen emitido por la Contraloría General de la República, que instruye a más de 260 municipios y Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) a aplicar descuentos por participación en el legítimo paro nacional docente de los días 4 y 5 de junio“.

De acuerdo a la multisindical, la medida “no es un hecho aislado, sino parte de un patrón sistemático impulsado desde la Contraloría bajo la conducción de Dorothy Pérez, que busca restringir el ejercicio de derechos colectivos fundamentales“.

Para la organización, el ente controlador no esta defendiendo la legalidad, sino que está vulnerando la libertad sindical. “Este dictamen se suma a otros pronunciamientos que han afectado también a trabajadoras y trabajadores organizados del sector público como la CONAF, donde la Contraloría ha intentado deslegitimar prácticas sindicales reconocidas, como el derecho a reunirse, a deliberar y a ejercer acción colectiva”, señalaron.

“El objetivo es claro: debilitar la acción sindical y socavar el derecho a huelga, piedra angular de toda democracia laboral“, subrayaron.

Así, expresaron que: “Desde la CUT rechazamos tajantemente esta arremetida, que intenta instalar la idea de que el ejercicio de derechos fundamentales puede ser considerado un ‘abuso del derecho’. Nada más lejos de la verdad. Las y los trabajadores de la educación actuaron en el marco de su legítimo derecho a la movilización, amparados por los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que protegen la libertad sindical, la autonomía de las organizaciones de trabajadoras y trabajadores, y el derecho a la negociación colectiva”.

La Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras de Chile llamó “a los organismos internacionales, y en particular a la OIT, a observar con atención y preocupación el comportamiento de la Contraloría General de la República, que actúa como órgano del Estado chileno, y que en reiteradas ocasiones ha vulnerado los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de derechos laborales y sindicales”.

“Este dictamen no es técnico ni neutral. Es una señal política dirigida a sentar un precedente contra todo el movimiento sindical. No sólo busca debilitar a las y los trabajadores del sector público, sino amordazar los derechos colectivos que nos permiten defendernos frente a los empleadores”, acusó.

De la misma manera, la multisindical instó “a la ciudadanía a no confundirse con argumentos administrativos que enmascaran una intención política antisindical; al Gobierno a no ser cómplice pasivo de esta estrategia de debilitamiento de las organizaciones sindicales; al movimiento sindical y social a mantenerse alerta y movilizado, porque cuando se golpea a una organización, se busca desmovilizar a todas”.

“Hoy más que nunca, defendemos el derecho a huelga, el derecho a organizarnos, y a luchar colectivamente por un país más justo”, destacó.