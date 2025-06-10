Corte Suprema de Argentina confirma condena contra Cristina Fernández: Milei celebra y sectores opositores cuestionan el fallo

En un fallo de repercusiones históricas para Argentina y que produjo confrontadas reacciones, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este lunes la condena de seis años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Caso Vialidad.

El fiscal Diego Luciani acusó a la expresidenta por dos delitos: administración fraudulenta, donde recibió una condena, y por asociación ilícita, cargo por el que la absolvieron.

Con este fallo el máximo tribunal de justicia del país vecino avaló que hubo defraudación al Estado con participación directa de Cristina Kirchner. La determinación afirma que existió una maniobra prolongada entre 2003 y 2015, liderada por la expresidenta y sus funcionarios, para beneficiar a Lázaro Báez por medio de licitaciones irregulares, sobreprecios y obras inconclusas.

Javier Milei: “La República funciona”

Conocida la sentencia de la Corte Suprema, el presidente argentino, Javier Milei, reaccionó rápidamente a la noticia. A través de su cuenta de X, el mandatario celebró el funcionamiento de la instituciones. “Justicia. Fin”, publicó en la red social.

“PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”, afirmó.

Justicia.

Fin. PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad. — Javier Milei (@JMilei) June 10, 2025

Desde el sector kirchnerista y distintos referentes del peronismo, en tanto, la resolución fue interpretada como parte de una estrategia de persecución política. Cristina Fernández ha sostenido públicamente que es víctima de una campaña de “lawfare”, es decir, la judicialización de la política con fines de deslegitimación. Organizaciones de derechos humanos, dirigentes políticos y sectores académicos históricamente aliados del Kirchnerismo también han manifestado su preocupación.

El Caso Vialidad es parte de un conjunto de investigaciones abiertas durante el período postkirchnerista. Mientras desde los sectores proclives al actual gobierno han planteado que se debe destapar la corrupcion, en 2022 la propia expresidenta había cuestionado la imparcialidad del tribunal oral que la juzgó en primera instancia, afirmando que la sentencia “ya estaba escrita”.

Más allá del impacto judicial, la confirmación de la condena contra Cristina Fernández podría tener efectos significativos en el escenario político argentino. Su figura continúa siendo central dentro del peronismo y en la configuración de las alianzas opositoras. El fallo podría profundizar la fragmentación interna del espacio kirchnerista, al tiempo que fortalece a quienes dentro del peronismo buscan marcar distancia de su liderazgo con miras a una renovación generacional.

En el plano electoral, la decisión de la Corte también puede ser capitalizada por el oficialismo de Javier Milei como un triunfo simbólico contra lo que el Presidente denomina “la casta política”. Falta ver si el uso reiterado de la figura de Fernández como enemigo político ayudará a sostener los buenos resultados recientes del oficialismo, en la medida que se mantiene el deterioro de los indicadores sociales.