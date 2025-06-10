Escritora Arelis Uribe vuelve con “Telepunga”, libro de cuentos que halló por accidente

Un niño que es obligado a disparar una escopeta, escolares que abusan de una compañera amparados en la noche y jóvenes precarizados por una cadena de pizzerías. Esas son algunas de las historias de “Telepunga”, el nuevo libro de la escritora nacional Arelis Uribe, publicado en Chile por la editorial Los Libros de la Mujer Rota y que llegará a España bajo el sello Yegua de Troya, de Random House.

La colección trae “nuevos viejos cuentos”, en palabras de su autora, pues se trata de textos creados en la misma época de la génesis de “Quiltras”, aunque culminados una década después. “Una noche hace como un año los pillé por accidente en un disco duro, se me había olvidado que los escribí. Me gustó el material y comencé a trabajarlo con Claudia Apablaza”, comentó Uribe.

Sobre el peculiar título de esta entrega, explicó que alude a un juego de palabras entre el nombre de una famosa cadena de pizzerías y el vocablo “punga”, jerga que se refiere al mundo popular. “La palabra estaba en el cuerpo de texto de un cuento sobre jóvenes precarizados en una tienda de pizza chatarra. Me gustó tanto el término, que decidí bautizar el libro así, es el mismo gesto de ‘Quiltras’: resaltar formas de habla típicas de la clase baja chilena”.

Respecto de similitudes y diferencias entre su primer libro de cuentos y esta nueva colección, Uribe indica que hay temáticas que se repiten como el abuso sexual o el embarazo adolescente, aunque “Telepunga” es más experimental: “En este libro las historias de abuso están relatadas desde la perspectiva del perpetrador. También hay más juego, por ejemplo, hay un texto que escribí a dos manos con mi papá”. La voz narrativa minimalista es la mayor semejanza entre ambos títulos, de ahí que Uribe remate que “si les gustó ‘Quiltras’ de seguro les gustará ‘Telepunga’”.

Coordenadas

“Telepunga” se presentará en Santiago en el Museo Violeta Parra (Vicuña Mackenna 37, Santiago) el 12 de junio a las 18.30 horas. En la instancia, la autora conversará con la periodista y escritora Romina Reyes.

En Valparaíso, “Telepunga” será presentado en Librería Crisis (Prat 659, Segundo piso), el 3 de julio a las 18.30 horas, junto a las autoras Begoña Ugalde y Daniela Catrileo.