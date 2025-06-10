Flotilla de la libertad y el cerco a Gaza: cuando la ayuda humanitaria es una amenaza

La crisis en Gaza vuelve a ocupar la atención internacional, esta vez con una acción de desobediencia civil que intentó romper el bloqueo marítimo israelí sobre el enclave palestino. El Madleen, uno de los barcos integrantes de la llamada Flotilla de la Libertad, zarpó el pasado domingo 1 de junio desde Italia con destino a Gaza. A bordo, 12 activistas, entre ellos la sueca Greta Thunberg. El barco fue finalmente abordado por fuerzas israelíes en la madrugada del lunes y desviado hacia Israel donde los integrantes fueron detenidos.

El Madleen llevaba, además de los activistas, una carga que incluía fórmula para bebés, harina, arroz, pañales, productos sanitarios para mujeres, kits de desalinización de agua (algo vital pensando que en abril menos del 3% del agua disponible en el enclave era mínimamente apta para el consumo humano), suministros médicos, muletas y prótesis para niños. El viaje no solo buscaba entregar ayuda humanitaria, sino también visibilizar, a través de una estrategia de desobediencia civil no violenta, lo que los organizadores califican como un genocidio perpetrado por Israel con la complicidad de la comunidad internacional.

Sin embargo, el barco fue interceptado por fuerzas israelíes el lunes por la madrugada en aguas internacionales y obligado a atracar en el puerto de Asdod, al norte de la Franja por la noche del mismo lunes. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, los activistas fueron sometidos a exámenes médicos y posteriormente llevados a una sala donde se les proyectó una película sobre los ataques del 7 de octubre, atribuidos a Hamás. De acuerdo al ministro de Defensa, Israel Katz, al percatarse del contenido, los activistas se negaron a seguir viéndolo. Katz los acusó de “cerrar los ojos a la verdad”.

Israel aseguró en varias ocasiones que impediría que el barco de ayuda llegara a Gaza y lo describió como un “yate de selfis” que transportaba “celebridades”.

La organización Freedom Flotilla Coalition denunció que Israel “atacó” y abordó ilegalmente el barco Madleen en aguas internacionales, confiscando su carga y actuando con total impunidad. Israel asegura que la ayuda será transferida a Gaza por canales humanitarios, pero los organizadores aseguran que el abordaje constituye una violación flagrante del derecho internacional y de las órdenes vinculantes de la Corte Internacional de Justicia, que exigen acceso humanitario sin trabas a la Franja. Amnistía Internacional también condenó la detención.

En cuanto a los integrantes de la flotilla, la activista sueca Greta Thunberg fue deportada el martes a Francia, donde, a su llegada a París, acusó a Israel de secuestrar a la tripulación. “Han cometido un acto ilegal al secuestrarnos en aguas internacionales en contra de nuestra voluntad, llevándonos a Israel, reteniéndonos en el barco sin dejarnos salir, pero esa no es la verdadera historia aquí: la verdadera historia es que hay un genocidio en marcha en Gaza”, afirmó en declaraciones a la prensa a su llegada a París.

Además, Thunberg pidió la liberación inmediata del resto de la tripulación aún retenida y reiteró que el reconocimiento del Estado palestino “es solo el mínimo indispensable”. “Cuando hay riesgo de genocidio, tenemos el deber de impedirlo”, declaró.

Thunberg es una de los cuatro activistas que han aceptado ser deportados por Israel. Otros ocho se negaron a firmar los papeles para ser expulsados por Israel y pasarán durante el día por el Tribunal de Revisión de Detenciones por Inmigración para que decida sobre su salida del país.

La Flotilla de la Libertad no es nueva: desde 2007 ha intentado en diversas ocasiones entregar ayuda a la población de Gaza, enfrentando siempre el bloqueo marítimo impuesto por Israel. En 2010, comandos israelíes mataron a 10 activistas turcos durante el abordaje del Mavi Marmara, otro barco humanitario.

Este martes, otro esfuerzo solidario avanza desde el norte de África. Se trata de la caravana Sumud, que cruzó la frontera hacia Libia en su trayecto desde Túnez hacia Gaza. Al igual que la flotilla, busca desafiar el bloqueo y entregar ayuda humanitaria a la población civil.

Hay que recordar que Israel impuso un bloqueo humanitario total a Gaza el 2 de marzo, cortando el suministro de alimentos, suministros médicos y otra ayuda a los más de 2 millones de palestinos que viven en el territorio. Lo que vendría a ser más de tres meses sin acceso a alimentos y suministros básicos para una población que está al borde de la hambruna generalizada.

No hay tregua en la Franja, los ataques siguen día a día

En tanto, dentro de la Franja de Gaza, los ataques no han cesado. Según fuentes médicas, al menos 17 personas, entre ellas un niño, murieron y más de 100 resultaron heridas este martes cuando tropas israelíes abrieron fuego contra un grupo que se dirigía a un centro de distribución de ayuda en el eje Netzarim, una franja controlada por Israel que divide en dos el enclave costero. Este mes se han registrado varios episodios similares, donde personas que buscan alimentos han sido blanco de disparos, provocando una nueva ola de críticas y condenas internacionales.

La situación humanitaria es extrema. A las consecuencias de la guerra se suma el bloqueo impuesto por el primer ministro Benjamín Netanyahu, que impide el ingreso de alimentos, medicinas y combustibles. Este martes, tres miembros de una misma familia murieron tras un bombardeo israelí en una zona de desplazados en Al-Mawasi. También se registraron ataques aéreos en Khan Yunis, donde el Ejército israelí ha intensificado su ofensiva terrestre.

La hambruna sigue cobrando vidas inocentes: una niña murió este lunes por desnutrición en la unidad de maternidad del hospital de Jan Yunis. En total, se estima que más de 54 mil 900 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí. Y según medios como The Economist, la cifra real podría ser mucho mayor, debido a la cantidad de personas desaparecidas entre escombros o en zonas no accesibles.

En medio de este drama, Estados Unidos envió una nueva propuesta de tregua redactada por el mediador palestino-estadounidense Bishara Bahbah que incluye una garantía más clara, aunque no definitiva, para poner fin a la guerra. El plan contempla la liberación de rehenes por ambas partes, la excarcelación de prisioneros palestinos y el retorno de cuerpos, además de la reanudación de la ayuda humanitaria bajo supervisión internacional. Sin embargo, Hamás insiste en que no firmará ningún acuerdo sin un alto el fuego definitivo y el retiro de las tropas israelíes, condiciones que aún no están explícitas en la propuesta de Washington.

Pero entre tanta devastación, un pequeño rayo de alegría se podría asomar para los palestinos. Este martes, la selección palestina de fútbol se juega la posibilidad histórica de avanzar en la clasificatoria al Mundial de 2026. El rival es Omán, y el encuentro, que esta fijado para disputarse a las 14:15 hora chilena, puede marcar un hito para el deporte palestino. En un contexto marcado por la guerra, la destrucción y la pérdida, el fútbol ofrece por un momento una narrativa distinta: la de la resistencia pacífica, la unidad y el derecho a soñar.