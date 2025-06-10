Incluye umbral del 5%: Senado despacha reforma al sistema político a la Cámara Baja

Tras una serie de medidas impulsadas para postergar su votación, la Sala del Senado despachó finalmente la reforma al sistema político, que busca contener su atomización y lograr fuerzas más representativas.

Los parlamentarios que se opusieron al avance de la iniciativa provienen principalmente del Frente Amplio, el Partido Comunista y partidos del centro político, como Demócratas y la Democracia Cristiana, quienes expresaron su desacuerdo con aspectos como el umbral del 5% de votos requerido para obtener un escaño en la Cámara Baja. Argumentaron que esta limitación podría vulnerar la democracia al impedir la participación de partidos pequeños.

Por lo mismo, desde estos sectores recurrieron a herramientas para su dilación como el pedir una segunda discusión para evitar su despacho y buscar acuerdos, teniendo en consideración que este proyecto debe salir del Congreso antes del 18 de agosto que es la fecha de inscripción tope para las elecciones parlamentarias.

En el marco de la discusión, el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, afirmó que el objetivo de que los partidos puedan contar con un umbral mínimo “es no solamente totalmente razonable, sino esperable, precisamente para que no se creen pequeños partidos políticos que no tienen ninguna representación. Lo digo, a riesgo también incluso de mi partido político. Yo he sido también uno de los mocionantes en esta materia y he tratado precisamente de evitar este fenómeno que es la hiperfragmentación que le ha hecho pésimo a nuestra democracia”.

“O sea, el sistema político y la tranca enorme que tenemos para lograr acuerdos políticos, se está produciendo justamente prácticamente a 10 años desde la promulgación de esta pésima reforma electoral que fue la reforma en la que pasamos a tener un sistema proporcional. Desde ahí en adelante no ha sido posible ni darle mayor gobernabilidad al país, ni menos tratar de sacar acuerdos adelante. La única salvedad que se ha hecho, puede haber sido la reciente reforma previsional”, añadió.

En tanto, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, cuestionó que “pretender que los problemas de disciplina, pretender que no se pueden alcanzar acuerdos, consensos en materia que a la gente le interesa tramitar y legislar, se va a resolver con un umbral constitucional que finalmente lo que hace es meterle la mano a la urna”.

“Este proyecto de ley lo que hace es que expresadas las mayorías ciudadanas en cada uno de los distritos que eligen tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho diputados, puede ser la primera mayoría, la segunda mayoría en ese distrito y si su partido no obtuvo el 5% nacional, no tendrá derecho a llegar a la Cámara de Diputados. Esto es tan dramático como la falta de representación proporcional que tenía el sistema electoral binominal”, señaló.

Por su parte, el senador de Demócratas, Matías Walker, sostuvo que “el problema de Chile no es la fragmentación, el problema de Chile es la polarización y algunos quisieran que en Chile hubiera dos partidos, un partido de derecha y un partido de izquierda y que desapareciera el centro. Y por eso hemos planteado, además, que si de representatividad se trata, debiera votarse antes el proyecto que responde al voto obligatorio de manera permanente”.

Ya con este primer trámite finalizado, la iniciativa pasará a la Cámara Baja. En su contenido, se aprobó superando los 4/7 el umbral del 5%, con una norma transitoria del 4% para las elecciones del próximo noviembre y, junto con ello, con causales para la cesación en el cargo del parlamentario que renuncie a su colectividad.