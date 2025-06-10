"Me preocupa que no cumplan": Lautaro Carmona emplaza al Socialismo Democrático a ratificar apoyos postprimarias

Luego de la polémica que generó el economista Oscar Landerretche (PS) al condicionar su apoyo a una candidatura que no sea la de Carolina Tohá, sumado a críticas al Frente Amplio y el Partido Comunista, en el oficialismo no hay certeza de que los respaldos se manifiesten posterior a la primaria del 29 de junio.

“Los compromisos de la política no están vinculados, por más que aparenten, solo a intereses de grupos, de partidos, de personas, de liderazgos, sino que están vinculados a una propuesta de sociedad”, dijo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

Junto a esa reflexión y sobre la postura de Landerretche, el timonel sostuvo que: “Es una muy mala contribución el que se abra un debate y que hayan omisiones, no digo posiciones que respalden, pero a lo menos omisiones que no sean claras y categóricas de que en la política, desde la izquierda, desde el progresismo, los compromisos se cumplen”.

“¿Por qué vamos a hacer una lectura parcial? ¿Por qué vamos a relativizar? Eso lo que hace es distanciar a la gente de la actividad política, profundiza los juicios de valor sobre quienes hacemos política y no ayuda a una solidez de aporte democrático del sector”, enfatizó Carmona.

Consultado sobre si esta imprecisión pudiese traducirse en que los compromisos no se cumplan manifestó: “Me preocupa y mucho que no se cumplan, por resultado y por una promoción de valores, de ética, de lo que significa la política”. “Una cosa es la militancia, los dirigentes y otra cosa es quienes están directamente vinculados con la primaria, son los primeros que tienen que dar el respaldo y me preocupa mucho eso”, agregó.

Carmona precisó que espera sea una opinión particular del economista, pero precisó que: “No he escuchado, ni me ha llegado un mensaje... ayer tuvimos, lamentablemente, una reunión de presidentes que no logró funcionar para que se explicitaran los alcances y la socialización que esa formulación tienen (…). Espero que en los días que vienen o en las horas que vienen haya precisiones respecto de cuál es la mirada y cómo concurrimos todos”

Lista única parlamentaria

El timonel del PC aseguró que con una lista única parlamentaria buscan lograr mayor rendimiento de electividad: “Es un tema político de marca mayor, es una complejidad construir entre ocho partidos, está planteada incluso la posibilidad de incorporar a la Democracia Cristiana, serían 9 partidos”.

Asimismo, comentó que los cupos tampoco son suficientes, pero que se suman otros factores para “complementar capacidades”.

En línea con lo anterior y en referencia los dichos de Landerretche, indicó que en la lista parlamentaria única se van a requerir distintos tipos de apoyos: “¿Dónde quedan los apoyos? ¿Cuál es la seriedad y el sostén sólido si hay una cultura de que los acuerdos se incumplen?”.

“Tenemos que obligarnos a tener un fair play de centralidad que es: palabra comprometida, palabra que se aplica, se cumple, se implementa. Además, le hace muy bien a la política y con ese parámetro viene la construcción de una lista. Podría al final no resultar una lista, pero que sea por debate entre todas las fuerzas y por acuerdo político“, finalizó.

Carmona subrayó que hay que preocuparse de la lista única parlamentaria e informó que este jueves se reúnen los secretarios generales para hacer un primer esfuerzo para que esa información esté despejada previo al 29 de junio.