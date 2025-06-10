Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de marzo de 2026


"Me preocupa que no cumplan": Lautaro Carmona emplaza al Socialismo Democrático a ratificar apoyos postprimarias

El presidente del PC cuestionó la falta de claridad en los compromisos desde su sector. Así, alertó sobre las negociaciones por una lista única parlamentaria: "¿Dónde quedan los apoyos si los acuerdos no se respetan?".

El presidente del PC cuestionó la falta de claridad en los compromisos desde su sector. Así, alertó sobre las negociaciones por una lista única parlamentaria: "¿Dónde quedan los apoyos si los acuerdos no se respetan?".

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Luego de la polémica que generó el economista Oscar Landerretche (PS) al condicionar su apoyo a una candidatura que no sea la de Carolina Tohá, sumado a críticas al Frente Amplio y el Partido Comunista, en el oficialismo no hay certeza de que los respaldos se manifiesten posterior a la primaria del 29 de junio. 

Los compromisos de la política no están vinculados, por más que aparenten, solo a intereses de grupos, de partidos, de personas, de liderazgos, sino que están vinculados a una propuesta de sociedad”, dijo el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en conversación con la primera edición de Radioanálisis.

Junto a esa reflexión y sobre la postura de Landerretche, el timonel sostuvo que: “Es una muy mala contribución el que se abra un debate y que hayan omisiones, no digo posiciones que respalden, pero a lo menos omisiones que no sean claras y categóricas de que en la política, desde la izquierda, desde el progresismo, los compromisos se cumplen”. 

“¿Por qué vamos a hacer una lectura parcial? ¿Por qué vamos a relativizar? Eso lo que hace es distanciar a la gente de la actividad política, profundiza los juicios de valor sobre quienes hacemos política y no ayuda a una solidez de aporte democrático del sector”, enfatizó Carmona. 

Consultado sobre si esta imprecisión pudiese traducirse en que los compromisos no se cumplan manifestó: “Me preocupa y mucho que no se cumplan, por resultado y por una promoción de valores, de ética, de lo que significa la política”“Una cosa es la militancia, los dirigentes y otra cosa es quienes están directamente vinculados con la primaria, son los primeros que tienen que dar el respaldo y me preocupa mucho eso”, agregó. 

Carmona precisó que espera sea una opinión particular del economista, pero precisó que: “No he escuchado, ni me ha llegado un mensaje... ayer tuvimos, lamentablemente, una reunión de presidentes que no logró funcionar para que se explicitaran los alcances y la socialización que esa formulación tienen (…). Espero que en los días que vienen o en las horas que vienen haya precisiones respecto de cuál es la mirada y cómo concurrimos todos”

 

Lista única parlamentaria

El timonel del PC aseguró que con una lista única parlamentaria buscan lograr mayor rendimiento de electividad: “Es un tema político de marca mayor, es una complejidad construir entre ocho partidos, está planteada incluso la posibilidad de incorporar a la Democracia Cristiana, serían 9 partidos”. 

Asimismo, comentó que los cupos tampoco son suficientes, pero que se suman otros factores para “complementar capacidades”. 

En línea con lo anterior y en referencia los dichos de Landerretche, indicó que en la lista parlamentaria única se van a requerir distintos tipos de apoyos: “¿Dónde quedan los apoyos? ¿Cuál es la seriedad y el sostén sólido si hay una cultura de que los acuerdos se incumplen?”.

“Tenemos que obligarnos a tener un fair play de centralidad que es: palabra comprometida, palabra que se aplica, se cumple, se implementa. Además, le hace muy bien a la política y con ese parámetro viene la construcción de una lista. Podría al final no resultar una lista, pero que sea por debate entre todas las fuerzas y por acuerdo político“, finalizó.

Carmona subrayó que hay que preocuparse de la lista única parlamentaria e informó que este jueves se reúnen los secretarios generales para hacer un primer esfuerzo para que esa información esté despejada previo al 29 de junio.

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