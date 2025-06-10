Pablo Lacoste por eventual condena a Cristina Kirchner: “La Corte puede decir nunca más a la corrupción”

Horas claves vive Cristina Fernández de Kirchner en Argentina a la espera del fallo de la Corte Suprema que podría confirmar la condena por corrupción sobre la expresidenta. En caso de que se ratifique, quedaría inhabilitada de por vida para la política y no podrá ser candidata al Parlamento.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el doctor en Estudios Americanos y académico del Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago, Pablo Lacoste, aseguró que este será “un día crucial” para el país vecino.

“Como en 1985, cuando la justicia dijo basta de Derechos Humanos, hoy posiblemente la Corte puede decir nunca más a la corrupción. Es un día donde puede pasar todo eso o seguir en la impunidad”, expuso.

Lacoste se refirió a todo el proceso judicial que ya ha enfrentado Fernández de Kirchner. “Los cargos que se le han formulado por corrupción están altamente probados, por eso fue condenada por la justicia. Luego apeló y fue condenada en segunda instancia, ahora apeló de nuevo para seguir dilatando. Esta causa es del 2006, entonces lleva 20 años dilatando”, explicó el académico.

“Ella no respondió, no aceptó, se declaró víctima y sacó la fuerza política que tiene de sus militantes a la calle para tratar de levantarse contra el orden constitucional en Argentina”, denunció el analista internacional acerca de las movilizaciones llamadas por la propia expresidenta.

En ese sentido, el académico de la USACH abordó las eventuales consecuencias al interior del Partido Justicialista al que pertenece Fernández. “Tenemos dos caras, por un lado hay gente que son militantes, que tienen sus ideales y que aspiran a sacarse de encima a este grupo de corrupción, que quieren renovar el partido porque han hecho aportes valiosos a la Argentina”, aclaró.

“Por otro lado, están los que conducen, que tienen un poder enorme, porque han gobernado durante 20 años. Entonces, se oponen a la renovación. Lo que aspiran los que quieren renovar el partido es que ella (Cristina Fernández de Kirchner) salga de escena, pero ella se opone y quiere seguir teniendo poder político para tener impunidad”, afirmó.

El doctor en Estudios Americanos planteó que la candidatura al parlamento de la exmandataria es para “tener fueros que le den impunidad” e incluso apuntó a que al propio Javier Milei le conviene que sea candidata porque “así le gana más fácil”: “Porque tiene militantes que la siguen pero tiene un repudio social del 60%”.