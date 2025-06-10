Plan Invierno: empresas eléctricas refuerzan suministros de energía en la Región Metropolitana

Ante la inminente llegada de un sistema frontal que afectará a la zona centro-sur de Chile durante los próximos días, el delegado presidencial Metropolitano, Gonzalo Durán, junto a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), supervisaron este martes la instalación de refuerzos en transformadores eléctricos por parte de ENEL.

La medida busca asegurar la continuidad del suministro energético en la Región Metropolitana, en línea con el llamado del Presidente Gabriel Boric a las empresas eléctricas para que cumplan con su responsabilidad frente a eventos climáticos predecibles.

“El Estado está tomando todos los resguardos necesarios, pero aquí todos tienen que hacer bien la pega”, escribió el Presidente Boric a través de su cuenta en X.

Durante la visita a la comuna de Recoleta, las autoridades explicaron que estas obras forman parte del Plan Invierno, desplegado desde hace meses para prevenir los efectos de fenómenos climáticos extremos. Además, advirtieron que se esperan lluvias de intensidad media a fuerte, acompañadas de ráfagas de viento de hasta 70 km/h.

En ese contexto, el delegado presidencial Gonzalo Durán enfatizó que desde el gobierno “existe especial preocupación por garantizar el cumplimiento de las medidas que corresponden a las empresas eléctricas, para que, en la eventualidad de un riesgo de mayor envergadura, esto no produzca afectaciones a la red de tendido eléctrico, y por tanto cortes al suministro”.

“En caso de producirse cualquiera de estas situaciones, hay que tener presente que las empresas tienen una obligación legal de responder de manera oportuna, tanto en la información a los clientes afectados como en la capacidad de respuesta y reposición del suministro eléctrico”, señaló.

Desde la SEC, el jefe de Coordinación Eléctrica, Fernando Fredes, recordó que desde agosto del año pasado se instruyeron “planes de mantenimiento para enfrentar el invierno. Este es un trabajo de largo plazo, donde las compañías deben estar constantemente preocupadas de sus redes de distribución“.

“Lo que vemos es una modificación de la red, cambiando un transformador para mejorar la calidad del suministro. Pero todo este esfuerzo no tiene sentido si se producen interrupciones del servicio. Lo que nosotros evaluamos es el desempeño”, afirmó.

De esta forma, en caso de falla, la SEC aplicará multas que pueden llegar a cerca de ocho millones de dólares. Estas sanciones buscan empujar a las compañías a operar dentro de los estándares establecidos.

La Superintendencia estableció dichos parámetros diferenciados según la densidad poblacional del área afectada. En zonas de alta densidad, por ejemplo, las interrupciones del suministro no deben superar las cinco horas. Si se excede ese límite, la empresa incurre en incumplimiento y puede ser sancionada.

En paralelo, se reforzó la coordinación con municipios, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y otras entidades para realizar podas y talas preventivas. Cada árbol tiene un responsable, ya sea el municipio, vialidad o la empresa eléctrica, dependiendo de su ubicación. “Todos deben actuar para evitar que el ramaje o la caída de árboles afecten el tendido eléctrico”, insistió Durán.

El delegado también abordó la atención a personas electrodependientes, enfatizando que “aquellas personas que están inscritas cuenten con un dispositivo electrógeno, con el propósito de tener capacidad de respuesta en caso de corte del suministro”.